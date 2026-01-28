En vivo
Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / "Estamos preparados para usar la fuerza": Marco Rubio a Delcy Rodríguez si no coopera con EE. UU.

"Estamos preparados para usar la fuerza": Marco Rubio a Delcy Rodríguez si no coopera con EE. UU.

El secretario de Estado de Estados Unidos sugirió que la presidenta interina podría correr la misma suerte de Nicolás Maduro y que ella “se ha comprometido a abrir el sector energético a las empresas estadounidenses”.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 28 de ene, 2026
"Estamos preparados para usar la fuerza": Marco Rubio a Delcy Rodríguez si no coopera con EE. UU.
Marco Rubio y Delcy Rodríguez -
AFP

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, señaló que el presidente Donald Trump no descarta recurrir a la fuerza si la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, decide no colaborar con Washington.

Esa advertencia aparece en el discurso que Rubio presentará este miércoles ante el Senado, donde explicará la política estadounidense hacia Venezuela tras el ataque del 3 de enero en Caracas, que terminó con el derrocamiento y la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

“Supervisaremos de cerca el desempeño de las autoridades interinas a medida que cooperen con nuestro plan por etapas para restablecer la estabilidad en Venezuela. Que no haya duda: como ha declarado el presidente, estamos preparados para usar la fuerza a fin de garantizar la máxima cooperación si otros métodos fracasan”, señala el texto divulgado este martes.

Rubio asegura que espera que “esto no resulte necesario”, pero afirma que la administración de Donald Trump “nunca rehuirá” su responsabilidad con la ciudadanía estadounidense ni con su papel de liderazgo en el continente.

De acuerdo con el secretario de Estado, Delcy Rodríguez —quien asumió el poder tras la caída del dirigente chavista— “ha manifestado su intención de cooperar con Estados Unidos”.

Delcy Rodríguez abrirá sector energético a empresas de EE. UU.: Marco Rubio

Rubio sostiene que la mandataria interina “se ha comprometido a abrir el sector energético de Venezuela a las empresas estadounidenses” y a ofrecerles un “acceso preferente”.

Añade además que “ha prometido poner fin al sustento petrolero de Venezuela para el régimen cubano” y que busca “promover la reconciliación nacional” con la oposición y con los ciudadanos venezolanos en el exterior.

“Rodríguez es plenamente consciente del destino de Maduro; creemos que por su propio interés personal coincide con el avance de nuestros objetivos”, afirma Rubio en su declaración.

La intervención del secretario se desarrollará pocos días después de que Rodríguez declarara que su gobierno no acepta “órdenes” externas. Sobre esas palabras, Trump señaló el martes que no había oído las declaraciones y reiteró que mantiene “muy buena relación” con el gobierno interino.

Rubio enfatizará ante el Senado que el ataque en Venezuela —realizado sin solicitar autorización previa del Congreso— no constituyó una guerra ni una ocupación extranjera, sino una “operación judicial”.

Según su testimonio, en dicha acción fueron capturados “dos narcotraficantes”, en referencia a Maduro y su esposa, quienes enfrentarán un juicio en Estados Unidos.

Asimismo, asegura que Maduro “no era un jefe de Estado legítimo”, ya que numerosos países desconocieron su reelección en 2024, tras unas elecciones que perdió y en las que “se negó a ceder el poder de manera pacífica”.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
X: RojasCamo
Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co
Instagram: Milografias

