Revelan el estado de Nicolás Maduro durante sus días en prisión en Estados Unidos

El hijo del depuesto presidente Nicolás Maduro reveló un par de detalles sobre cómo es el estado de su padre en una prisión de Nueva York y, además, descartó que se declare la "falta temporal" del líder chavista tras su captura por parte de Estados Unidos, un paso necesario para convocar elecciones presidenciales en Venezuela.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias de Colombia y el mundo)

La Constitución ordena que ante la falta temporal del presidente, la vicepresidenta asume el poder por un lapso de 90 días prorrogables. Pero cuando la máxima corte del país emitió el 3 de enero -horas después de la captura de Maduro- la sentencia que otorgó el control del país a la entonces vicepresidenta, Delcy Rodríguez, habló de "ausencia forzosa", un término que no existe en la ley.



"El Tribunal Supremo de Justicia no legitima el secuestro y por lo tanto no declaramos la falta temporal, no se declara (...). Aquí no hay falta temporal, aquí no hay ningún lapso corriendo", dijo a la AFP el diputado Nicolás Maduro Guerra al término de una sesión parlamentaria. "No está planteado elecciones", afirmó.



Maduro fue capturado por tropas estadounidenses durante una operación que incluyó bombardeos a Caracas y otras regiones del país. Su esposa Cilia Flores también fue arrestada. Ambos enfrentan un juicio en Nueva York por narcotráfico. El Tribunal Supremo de Justicia calificó de "secuestro" la captura del presidente, en línea con el discurso chavista.

Publicidad

Maduro Guerra afirmó que su padre se encuentra "de buen humor" en prisión. "Ha sanado" de un golpe en la rodilla que recibió durante la extracción estadounidense, destacó. "Todo lo que ha hecho Estados Unidos sobre Venezuela es ilegal, es írrito desde el origen", según el parlamentario.

El depuesto presidente venezolano, tras su captura, fue trasladado a Nueva York y está recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, el cual comenzó a funcionar desde inicios de la década de los 90 y, poco a poco, se fue convirtiendo en la prisión a donde llevaban a los presos del más alto nivel.

Publicidad

A este penal, por las difíciles condiciones del lugar, muchos presos lo desriben como “el infierno en la tierra”. En diálogo con la BBC, Andrew Dalack, abogado de reclusos en esa cárcel, dijo que "es un lugar que da mucho miedo". Allí, más de 1.200 reos viven, pero muchos se mantienen en condiciones de aislamiento.

El diputado Maduro Guerra añadió que "nuestra lucha es política y moral". La gestión de Rodríguez avanza bajo presión del presidente Donald Trump, con quien suscribió acuerdos energéticos y accedió a la liberación de detenidos por razones políticas. Estados Unidos ha dicho estar a cargo de la Venezuela pos-Maduro y controlar las ventas de petróleo del país.

Petro dice que EE.UU. debe "devolver" a Maduro para que sea juzgado en Venezuela

De otro lado, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó este martes que Estados Unidos debe devolver a Nicolás Maduro a Venezuela para que sea juzgado por un tribunal de ese país, y criticó el ataque militar del pasado 3 de enero en Caracas, en el que fue capturado el mandatario.

"Tienen que devolverlo (a Maduro) y que lo juzgue un tribunal venezolano, no estadounidense, porque la civilización latinoamericana es diferente a la civilización anglosajona europea", dijo Petro en un exaltado discurso en un hospital de Bogotá.

Publicidad

Petro, que tiene previsto reunirse con Donald Trump el 3 de febrero en la Casa Blanca, añadió que "bombardear a Caracas, la patria de Bolívar" no es "un acto contra Maduro" sino contra el país. El jefe de Estado colombiano hizo el planteamiento al cuestionar el uso de la fuerza como mecanismo para resolver disputas políticas en la región y al advertir sobre las consecuencias de una intervención militar en Venezuela.

"¿Cómo se les ocurre bombardear la patria de Bolívar? Esa marca no será contra Maduro, así muera en una cárcel de los Estados Unidos. Esa marca es histórica, no se olvidará jamás", dijo.



Habrá cumbre entre Marco Rubio y María Corina Machado

Además, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, recibirá el miércoles en la sede del Departamento de Estado a la líder opositora venezolana María Corina Machado, dos semanas después de que ella se reuniera con el presidente Donald Trump y le obsequiara su medalla del Nobel de la Paz.

Publicidad

Según la agenda oficial de Rubio, el encuentro será a puerta cerrada y tendrá lugar a las 13:00 hora local de Washington (18:00 GMT), después de que el jefe de la diplomacia estadounidense informe al Senado sobre la política del Gobierno de Trump hacia Venezuela, una audiencia prevista para las 10:00 hora local (15:00 GMT).

Trump sostiene que tiene muy buena relación con el Gobierno de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Maduro que asumió el poder tras la captura del líder chavista.

Antes de verse con Machado, Marco Rubio comparecerá por primera vez ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado para detallar el plan de la Administración Trump con Venezuela tras la captura de Maduro.

En su discurso, que fue publicado este martes, Rubio advertirá que Trump no descarta el uso de la fuerza si Delcy Rodríguez no coopera con Washington.

Publicidad

"Supervisaremos de cerca el desempeño de las autoridades interinas a medida que cooperen con nuestro plan por etapas para restablecer la estabilidad en Venezuela. Que no haya duda: como ha declarado el presidente, estamos preparados para usar la fuerza a fin de garantizar la máxima cooperación si otros métodos fracasan", expresará.

NOTICIAS CARACOL

Con Efe y Afp