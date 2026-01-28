Fiscal venezolano no descarta que Maduro sea juzgado en su país, como lo sugiere el presidente Petro

Tarek William Saab, fiscal general de Venezuela, habló para la emisora *Blu Radio* sobre la captura de Nicolás Maduro, sobre la liberación de presos políticos en el país y sobre la situación actual de Venezuela, cuya Presidencia está bajo el interinato de Delcy Rodríguez. Además, se refirió a lo que dijo el presidente de Colombia, Gustavo Petro, sobre que el mandatario venezolano debe ser liberado por Estados Unidos y juzgado en su país.



"Se calculan más de 100 muertos, entre civiles y militares" en bombardeos de EE. UU. en Venezuela

Sobre los bombardeos de Estados Unidos sobre Venezuela, en los que fue capturado Nicolás Maduro, el fiscal mencionó que “en primer lugar, hay que destacar que el contexto no puede obviarse en función en lo que implicó y significó para el derecho internacional a escala global. No solo el impacto ha sido en América Latina, pues yo diría que en el hemisferio occidental y en el mundo porque hasta este momento no tengo yo un antecedente similar a una operación que implicó el bombardeo de zonas residenciales, zonas pobladas por ancianos, niños, mujeres y hombres de a pie, que estaban en ese momento durmiendo. Ocasionaron bajas, asesinatos seriales que estamos investigando. Se calcula que pudo haber ocurrido más de 100 muertos, entre civiles y militares”.

Agregó Saab que, “las bajas, los muertos, los heridos, no tenía por qué, en función de una excusa, una cuartada, que es el tema del petróleo, ser asesinados, ser capturados, y ahora en una jurisdicción penal que no es la venezolana. En este caso, yo como fiscal general de la República, el debate que he querido abrir es ese. Imaginemos que esto pudiera ocurrirle en cualquier momento a cualquier presidente de cualquier nación por el tema de apoderarse o de buscar expropiar los recursos naturales que le pertenecen a un país”.

Explicó el fiscal que “Venezuela es el país con la reserva de petróleo más grande del planeta, el doble de los países de Medio Oriente, con hierro, con oro. Todo el mundo sabe que lo que ha ocurrido aquí ha sido por esa razón y de verdad es lamentable. Ojalá el mundo despierte de todo esto y podamos vivir en una civilización más armoniosa, digna y humana”.



Sobre la situación del gobierno de Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, Saab indicó que “aquí está funcionando tal y como estaba antes, todo lo que implica la economía, las instituciones, el día a día del venezolano común que merece una vida tranquila”.



Fiscal de Venezuela responde sobre liberación de presos políticos

En cuanto a liberación de presos políticos, el fiscal general sostuvo que, “en primer lugar, el gesto de revisar medidas, ciudadano o ciudadana a revisión de medidas alternativas a una privativa de libertad, eso ha sido una política del Estado venezolano y yo voy a expresar en días posteriores lo que ha sido la secuencia de los últimos 8 años, de cómo eso ha sido una costumbre. No es algo excepcional que está ocurriendo ahora, buscando generar un clima de convivencia, de pacificación de la nación venezolana. En el mes de diciembre, cosa que siempre ocurre en Venezuela durante épocas navideñas, se dieron, bajo el gobierno del presidente Nicolás Maduro, varias excarcelaciones. El 24 de diciembre se dieron 102, el 31 de diciembre se dieron 92, y durante enero de 2026 se han venido realizando progresivamente varias medidas similares, para un total de 643 libertades. Aquí mucha gente hubiese querido que Venezuela terminara como Gaza; es decir, tierra arrasada, que no quedara un venezolano en Caracas vivo, que hubiese una invasión y una ocupación militar donde estuviésemos todos asesinados”.



Expediente de Nicolás Maduro en EE. UU. "es totalmente improvisado": fiscal Saab

Según el fiscal general, él ha revisado el expediente delincuencial de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flórez, hecho por las autoridades de Estados Unidos: “He podido revisar un expediente totalmente improvisado, sin conexión alguna de lo que implica la elaboración con elementos de convicción, que puedan llevar a que tanto Nicolás Maduro como Cilia Flores pudieran responsabilizarlos de los delitos que allí, de forma distorsionada, inconexa, sin ningún tipo de prueba, sin ningún tipo de soporte”.



Ante la pregunta sobre los acercamientos del Tren de Aragua, que constan en el expediente contra Maduro, Saab dijo que “esa organización ha sido desmantelada en Venezuela, yo diría que exterminada, a tal punto que hay más de 100 de esos miembros presos en cárceles venezolanas, pero se utilizó esa narrativa, y algunos gobiernos se prestaron para eso. Intentaron difamar las autoridades en Estados Unidos para finalmente cometer la acción brutal del 3 de enero. Es inaceptable, es intolerable. Es como si yo dijera que el presidente de Colombia es el jefe de los carteles de la droga que hay en Colombia”.

Finalmente, Saab dijo que Nicolás Maduro y Cilia Flores “merecen una libertad sin condiciones, inmediata, porque son inocentes”.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

