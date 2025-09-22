En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
DESAPARICIÓN B KING
JORGE HERNANDO URIBE
PALESTINA
CARTA DE MADURO
LUISA AGUDELO
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Video |Supertifón Ragasa toca tierra en Filipinas: vientos de 215 kilómetros por hora e inundaciones

Video |Supertifón Ragasa toca tierra en Filipinas: vientos de 215 kilómetros por hora e inundaciones

Las autoridades filipinas evacuaron a más de 10.000 personas, además de suspender clases y cerrar oficinas. El servicio de emergencias de Cagayan, en el norte del país, se ha preparado para "lo peor".

Por: EFE
Actualizado: 22 de sept, 2025
Comparta en:
Supertifón en Filipinas.
Supertifón en Filipinas.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad