Asesinó a nueve personas, incluidos cinco niños, y se quitó la vida en prisión horas después

El hombre que asesinó a nueve personas, incluidos cinco niños, en Paramaribo, Surinam, se quitó la vida en prisión horas después de su captura. Según informó la Policía en un comunicado este lunes, el agresor, identificado con las iniciales D.A., de 43 años, “se ahorcó (...) en las celdas de la comisaría de Keizerstraat” en la capital. El hecho ocurrió tras una de las masacres más impactantes en la historia reciente del país.



El ataque se produjo la noche del sábado en una vivienda ubicada en Hadji Iding Soemitaweg, donde el hombre, que padecía trastornos mentales, asesinó a puñaladas a cuatro adultos y cinco niños, además de herir gravemente a otras dos personas. “Un hombre mató a cuatro adultos y cinco niños con un objeto punzante en un domicilio de Hadji Iding Soemitaweg (Paramaribo)”, informó la Policía local en un comunicado que no profundiza en los detalles del ataque.



Cuatro de las víctimas eran hijos del agresor

Las autoridades confirmaron que cuatro de las víctimas eran hijos del agresor, mientras que el resto eran vecinos que se acercaron a ayudar. “Un sexto niño y un adulto resultaron gravemente heridos y fueron trasladados en ambulancia a urgencias del Hospital Académico de Paramaribo, donde ambos fueron ingresados para recibir atención médica”, agregó el texto oficial. El jefe de la Policía, Melvin Pinas, precisó que la hija sobreviviente del atacante, de 16 años, se encuentra en estado crítico, al igual que un vecino de 72 años.

Durante la detención, el hombre intentó agredir a los agentes y recibió una herida de bala en la pierna. “El comandante del distrito señaló que la situación estuvo relativamente calmada después, entonces es impactante enterarse de que ha llegado a esto”, comentó Pinas a una televisora local. Tras su captura, el agresor fue llevado al hospital y posteriormente trasladado a la comisaría, donde se suicidó el domingo por la noche.

El ministro de Justicia y Policía, Harish Monorath, lamentó que algunas víctimas fueran vecinos que “fueron a ofrecer ayuda y lo pagaron con su vida”. La tragedia ha conmocionado a la nación y ha puesto en evidencia la falta de atención a problemas de salud mental. Vecinos de la localidad de Commewijne, al este de la capital, aseguraron que el hombre padecía trastornos mentales. El director de la escuela a la que asistían los hijos del sospechoso relató que días antes, durante un evento escolar, el hombre dijo no sentirse bien, aunque “todo parecía estar bien, llevó a los niños a la escuela”, declaró a una televisora.



La Policía reveló que el agresor había contactado a las autoridades un año antes por un caso de violencia doméstica. “El comandante del distrito señaló que la situación estuvo relativamente calmada después”, recordó Pinas. En las próximas horas se esperan más detalles sobre las “verdaderas circunstancias” del ataque.



La presidenta de Surinam, Jennifer Geerlings-Simons, expresó su pesar en redes sociales: “En un momento en el que familia y amigos deberían apoyarse mutuamente, nos encontramos con la cruda realidad de que el mundo tiene otra cara. Un padre que quita la vida a sus propios hijos y también mata a sus vecinos en el proceso”. El gobierno anunció que ofrecerá “ayuda profesional” a los familiares y cubrirá los gastos funerarios. Funcionarios acudieron a la zona para acompañar a los dolientes.

Monorath instó a la comunidad a unirse en solidaridad: “Debemos compartir el duelo junto con la familia. Varios servicios ofrecerán ayuda”, ratificó. “Apoyemos a las personas. No solo a las familias y a los vecinos, sino también en el lugar de trabajo, la escuela, la comunidad y todo el distrito. ¿Cómo se debe tratar a la familia?”, se preguntó. Desde Países Bajos, el primer ministro Dick Schoof envió sus condolencias al pueblo surinamés, según informó la Presidencia.

