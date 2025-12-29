En vivo
MUNDO  / Asesinó a nueve personas, incluidos cinco niños, y se quitó la vida en prisión horas después

Asesinó a nueve personas, incluidos cinco niños, y se quitó la vida en prisión horas después

De acuerdo con las autoridades de Surinam, el homicida se ahorcó al interior de su cenda. Cuatro de las víctimas fatales eran hijos del agresor.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 29 de dic, 2025
Hombre asesinó a nueve personas, incluidos cinco niños, y se quitó la vida en prisión horas después
Imagen de referencia -
Archivo

