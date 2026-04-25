En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
CUMBRE PETRO-RODRÍGUEZ
ATENTADO BATALLÓN PICHINCHA
CRIMEN CAROLINA FLORES
EN AGUAS PROFUNDAS
ALIAS LA QUICA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / VIDEO | Turistas subieron volcán prohibido y quedaron en medio de una erupción

VIDEO | Turistas subieron volcán prohibido y quedaron en medio de una erupción

Los excursionistas vivieron momentos de terror al quedar en medio de una erupción en importante volcán de Guatemala.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 25 de abr, 2026
Comparta en:
VIDEO | Turistas subieron volcán prohibido y quedaron en medio de una erupción
Turistas subieron volcán prohibido y quedaron en medio de una erupción. -
Redes sociales

Una situación de alto riesgo se registró el pasado 20 de abril en Guatemala, cuando varios turistas que realizaban un ascenso no autorizado al volcán Santiaguito tuvieron que descender de forma apresurada tras el inicio de una erupción. Videos difundidos en redes sociales muestran a los excursionistas corriendo mientras caían cenizas y fragmentos de roca, en medio de una nube densa que reducía la visibilidad.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

El incidente ocurrió en el occidente del país, en una zona que forma parte de un complejo volcánico activo y que se encuentra bajo vigilancia constante por su comportamiento impredecible. A pesar de las restricciones vigentes, el lugar sigue atrayendo visitantes que buscan experiencias extremas o contenido para redes sociales.

Últimas Noticias

  1. Thumbnail
    MUNDO

    Trump asegura que un tirador fue detenido tras ser evacuado de cena en Washington

  2. Evacúan a Donald Trump y a su esposa de reunión tras reportes de disparos en Washington
    AFP
    MUNDO

    Evacúan a Donald Trump y a su esposa de reunión tras reportes de disparos en Washington

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Así fue la huida de excursionistas tras erupción de volcán

Las imágenes evidencian el momento en que los excursionistas, sorprendidos por la actividad volcánica, intentan alejarse rápidamente del cráter. El terreno, cubierto de material suelto, complicó el descenso, mientras continuaban las emisiones de ceniza y la caída de escombros. Según reportes de Storyful, el fenómeno incluyó la expulsión de material piroclástico, una mezcla de gases, cenizas y fragmentos de roca a altas temperaturas que puede resultar letal.

Publicidad

De acuerdo con entidades oficiales, existe una zona de exclusión alrededor del volcán que prohíbe el ingreso, la permanencia y cualquier tipo de actividad turística. Esta medida busca prevenir accidentes en un área donde las condiciones pueden cambiar en cuestión de minutos. Aun así, cada semana se reporta la presencia de visitantes que ignoran estas advertencias.

Santiaguito "es uno de los volcanes activos más peligrosos de Latinoamérica. Su ascenso está restringido, pero siempre hay temerarios que se exponen para alcanzar al coloso", indicó Carlos Enrique Porres Rodas, el hombre que habría grabado el video.

Publicidad

El Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) enfatizó que este tipo de situaciones no deben considerarse como experiencias recreativas. Su director, Harris Whitbeck, señaló que el video "no debería existir", y añadió que son "personas corriendo por su vida en la cima del volcán Santiaguito, mientras hacía erupción. Ese video no es aventura ni contenido, es gente corriendo porque ya no tienen control de la situación".

El comportamiento del Santiaguito es monitoreado por el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), que ha reportado explosiones frecuentes, con columnas de ceniza que pueden alcanzar varios cientos de metros de altura. Además, el volcán genera flujos de lava, avalanchas de rocas y lahares, que son corrientes de lodo volcánico capaces de desplazarse rápidamente por las laderas.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL
vgomezgo@caracoltv.com.co

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Guatemala

Publicidad

Publicidad

Publicidad