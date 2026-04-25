VIDEO | Turistas subieron volcán prohibido y quedaron en medio de una erupción

Una situación de alto riesgo se registró el pasado 20 de abril en Guatemala, cuando varios turistas que realizaban un ascenso no autorizado al volcán Santiaguito tuvieron que descender de forma apresurada tras el inicio de una erupción. Videos difundidos en redes sociales muestran a los excursionistas corriendo mientras caían cenizas y fragmentos de roca, en medio de una nube densa que reducía la visibilidad.

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El incidente ocurrió en el occidente del país, en una zona que forma parte de un complejo volcánico activo y que se encuentra bajo vigilancia constante por su comportamiento impredecible. A pesar de las restricciones vigentes, el lugar sigue atrayendo visitantes que buscan experiencias extremas o contenido para redes sociales.

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Así fue la huida de excursionistas tras erupción de volcán

Las imágenes evidencian el momento en que los excursionistas, sorprendidos por la actividad volcánica, intentan alejarse rápidamente del cráter. El terreno, cubierto de material suelto, complicó el descenso, mientras continuaban las emisiones de ceniza y la caída de escombros. Según reportes de Storyful, el fenómeno incluyó la expulsión de material piroclástico, una mezcla de gases, cenizas y fragmentos de roca a altas temperaturas que puede resultar letal.



#Viral | 🚨🌋 “Prohibido subir… pero subieron igual”



Turistas desafiaron las alertas y llegaron hasta la cima del volcán #Santiaguito… sin imaginar lo que venía. Un pulso eruptivo los sorprendió de golpe y tuvieron que huir en medio del pánico mientras el volcán rugía.



🔥… pic.twitter.com/F25fHwH68E — Periodico Quequi (@PeriodicoQuequi) April 24, 2026

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De acuerdo con entidades oficiales, existe una zona de exclusión alrededor del volcán que prohíbe el ingreso, la permanencia y cualquier tipo de actividad turística. Esta medida busca prevenir accidentes en un área donde las condiciones pueden cambiar en cuestión de minutos. Aun así, cada semana se reporta la presencia de visitantes que ignoran estas advertencias.

Santiaguito "es uno de los volcanes activos más peligrosos de Latinoamérica. Su ascenso está restringido, pero siempre hay temerarios que se exponen para alcanzar al coloso", indicó Carlos Enrique Porres Rodas, el hombre que habría grabado el video.

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El Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) enfatizó que este tipo de situaciones no deben considerarse como experiencias recreativas. Su director, Harris Whitbeck, señaló que el video "no debería existir", y añadió que son "personas corriendo por su vida en la cima del volcán Santiaguito, mientras hacía erupción. Ese video no es aventura ni contenido, es gente corriendo porque ya no tienen control de la situación".

El comportamiento del Santiaguito es monitoreado por el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), que ha reportado explosiones frecuentes, con columnas de ceniza que pueden alcanzar varios cientos de metros de altura. Además, el volcán genera flujos de lava, avalanchas de rocas y lahares, que son corrientes de lodo volcánico capaces de desplazarse rápidamente por las laderas.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co