Trump asegura que un tirador fue detenido tras ser evacuado de cena en Washington

Un incidente armado interrumpió la tradicional cena de corresponsales de la Casa Blanca la noche de este sábado 25 de abril en Washington D.C., obligando a evacuar al presidente Donald Trump y a otros asistentes del evento. De acuerdo con información preliminar, se escucharon detonaciones cerca de uno de los puntos de control de seguridad del recinto donde se desarrollaba la actividad.

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Trump fue sacado rápidamente del escenario y los equipos de seguridad rodearon a los grupos de invitados en la cena de gala de corresponsales de la Casa Blanca, mientras la gente se escondía debajo de las mesas en escenas caóticas. Mehmet Oz, un miembro del gabinete, dijo que "se oyeron disparos en el piso de arriba" mientras era sacado rápidamente por el personal de seguridad.

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"El presidente y la primera dama están a salvo, al igual que todas las personas bajo protección", informó el Servicio Secreto en un comunicado.



Donald Trump asegura que un tirador ha sido detenido

"Una noche memorable en Washington D.C. El Servicio Secreto y las fuerzas del orden hicieron un trabajo fantástico. Actuaron con rapidez y valentía", escribió Trump en su red Truth Social, apenas minutos después de ser escoltado fuera de un salón de baile del hotel Hilton de Washington donde asistía junto a la primera dama, Melania Trump, y varios miembros de su Gobierno a la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA).



"El tirador ha sido detenido, y he recomendado que 'el espectáculo continúe', pero nos guiaremos completamente por las autoridades", añadió. Equipos tácticos desenfundaron armas y tomaron posiciones en el escenario donde Trump había estado sentado durante la cena antes de que lo evacuaran. La policía rodeó el hotel Hilton en Washington, donde se celebraba el evento, y helicópteros sobrevolaban la zona.

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La cena de corresponsales, organizada por la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, es un encuentro anual que reúne a la prensa y al poder político en Estados Unidos. En esta edición, marcaba una de las pocas ocasiones en que Donald Trump asistía al evento como presidente.



Trump dará rueda de prensa en Casa Blanca sobre el tiroteo

Además, el presidente de EE.UU., Donald Trump, ofrecerá este sábado una rueda de prensa en la Casa Blanca para explicar el tiroteo que se produjo durante la cena anual de corresponsales en Washington, suceso que obligó a que el mandatario fuera evacuado del evento y que se ha saldado con la detención de un tirador.

El anuncio lo realizó la presidenta de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA), Weijia Jang, periodista de la cadena CBS que se encontraba sentada junto a Trump en la mesa que presidía el evento.

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Trump y el resto de altos cargos se encuentran bien, según ha informado el Servicio Secreto, que explicó que está investigando, junto con la Policía Metropolitana de Washington, un incidente con armas de fuego en uno de los controles de seguridad en el hotel y que hay un "individuo detenido".

Con información de EFE y AFP

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co