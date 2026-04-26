Videos | Así fue evacuado Trump y el vicepresidente JD Vance tras tiroteo en evento en Washington

Agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos sacaron a Donald Trump del escenario cuando se oyeron disparos el sábado en una gala para los medios de comunicación, en lo que el presidente describió posteriormente como un ataque de un "aspirante a asesino".



Guardias armados abrieron fuego contra el pistolero que irrumpió en un puesto de control de seguridad justo a las afueras del salón de baile del hotel donde se habían reunido Trump, la primera dama Melania Trump, altos funcionarios del gobierno y cientos de otros invitados de etiqueta.

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La gente se escondía bajo las mesas en escenas caóticas mientras los equipos del Servicio Secreto irrumpían en la ostentosa cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, que se celebra anualmente en el Washington Hilton de la capital estadounidense.

En imágenes que circulan en redes sociales se observa el momento en que el presidente Donald Trump es evacuado del recinto bajo un fuerte esquema de seguridad, escoltado por agentes, en medio del caos generado tras las detonaciones.



En los mismos registros también se aprecia la salida del vicepresidente JD Vance, quien fue retirado del lugar siguiendo los protocolos de seguridad.



Los líderes mundiales reaccionaron al incidente con conmoción, mezclada con alivio al comprobar que el líder estadounidense y los asistentes al evento resultaron ilesos.

The White House Correspondents’ Dinner shooter was armed with a shotgun, handgun, and multiple knives, according to DC police chief Jeffrey Carroll.



The shooter was identified as 31-year-old teacher Cole Allen from Torrance, California.



The suspect emerged from a "makeshift… pic.twitter.com/aUK5m6AwCr — Collin Rugg (@CollinRugg) April 26, 2026

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El presidente francés, Emmanuel Macron, expresó su apoyo a Trump y añadió que "la violencia no tiene cabida en una democracia", un sentimiento que compartió el primer ministro británico, Keir Starmer, quien afirmó que "cualquier ataque a las instituciones democráticas o a la libertad de prensa debe ser condenado en los términos más enérgicos posibles".

Trump publicó imágenes de las cámaras de vigilancia donde se ve al pistolero corriendo junto a los guardias de seguridad mientras estos desenfundaban sus armas. El hombre fue detenido en el lugar.

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"Parecen creer que actuó solo, y yo también lo creo", dijo el presidente en una conferencia de prensa en la Casa Blanca poco después del incidente.

"A man charged a security checkpoint armed with multiple weapons, and he was taken down by some very brave members of Secret Service." - President Donald J. Trump pic.twitter.com/N3UTveVNFM — The White House (@WhiteHouse) April 26, 2026

Redada del FBI

Trump dijo que un agente recibió un disparo a quemarropa, pero que aparentemente no resultó herido de gravedad.

Añadió que el lugar "no era una instalación particularmente segura", mientras surgían dudas sobre la seguridad del presidente.

Trump declaró en la rueda de prensa, organizada a toda prisa, que al principio pensó que el ruido era el de una bandeja que se caía, antes de darse cuenta de que se trataba de disparos. Añadió que planeaba reprogramar la gala para los medios de comunicación en el plazo de un mes.

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Según informaron las autoridades municipales, el sospechoso, que comparecerá ante el tribunal el lunes acusado de posesión ilegal de armas y agresión, parecía ser huésped del hotel. Estaba armado con una escopeta, una pistola y cuchillos.

«Las fuerzas del orden intercambiaron disparos con el individuo», declaró a la prensa el jefe de policía de Washington, Jeffery Carroll. «Un agente uniformado del Servicio Secreto de Estados Unidos recibió un disparo en el chaleco antibalas. Fue trasladado a un hospital local para recibir tratamiento. Aparentemente se encuentra bien».

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Trump declaró a los periodistas que las autoridades habían acudido al apartamento del sospechoso y que "supongo que vive en California".

Un fotógrafo de la AFP vio a agentes tácticos del FBI entrando en una casa marrón de dos pisos en Torrance, California, relacionada con el sospechoso.

Unos minutos después, se vio a algunos agentes del FBI y del Servicio Secreto abandonando el lugar de los hechos.

Diversos medios de comunicación estadounidenses identificaron al sospechoso como Cole Tomas Allen, de 31 años y residente de un suburbio al suroeste de Los Ángeles.

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Al ser consultado sobre Allen a última hora del sábado, el FBI no confirmó su identidad y declaró a la AFP que no tenía nada que añadir más allá de lo divulgado en las ruedas de prensa.

Un perfil de LinkedIn con el nombre "Cole Allen" mostraba una foto de un hombre que parecía coincidir con una foto del sospechoso compartida por Trump.

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El perfil en redes sociales indicaba que Allen era ingeniero mecánico, informático, desarrollador de videojuegos y profesor.

El año pasado, Allen subió una foto en la que aparecía con toga y birrete de graduación, diciendo que había "terminado" su maestría en informática en la Universidad Estatal de California, Dominguez Hills.



Gala anual ostentosa

Durante el caótico incidente, equipos tácticos con las armas desenfundadas tomaron posiciones en el escenario donde Trump había estado sentado durante la cena antes de ser evacuado.

La policía rodeó el hotel y los helicópteros sobrevolaban la zona.

La brecha de seguridad se produjo después del discurso de bienvenida y durante la cena, antes de que Trump tuviera previsto hablar.

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Los miembros del gabinete fueron los primeros en ser evacuados, mientras la confusión y la preocupación se extendían entre los invitados a la fiesta.

Trump fue blanco de un intento de asesinato durante un mitin en Butler, Pensilvania, en 2024. Un pistolero disparó varias veces, matando a un miembro del público e hiriendo levemente al presidente en la oreja.

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Unos meses más tarde, otro hombre fue arrestado después de que un agente del Servicio Secreto viera el cañón de un rifle asomando entre los arbustos en el perímetro del campo de golf de West Palm Beach donde Trump estaba jugando una partida.

El hotel Washington Hilton, donde tuvo lugar la gala del sábado, fue el mismo lugar donde el presidente republicano Ronald Reagan fue tiroteado por un aspirante a asesino en 1981.

La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca invitó a Trump este año a pesar de sus repetidos ataques contra los medios de comunicación.

Antes de este año, y a diferencia de todos los demás presidentes de los últimos 100 años, Trump nunca había asistido mientras estaba en el cargo.

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El "Baile de Graduación de los Nerds" —como lo llaman los asistentes— reúne a periodistas y a las personalidades más destacadas de Washington para recaudar fondos para becas y premios.

En el evento suele haber un humorista que bromea sobre el presidente, quien tradicionalmente también hace algunos comentarios sarcásticos, aunque este año no se contrató a ningún humorista.

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AGENCIA AFP

EDITADO POR HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN