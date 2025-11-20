En vivo
Noticias Caracol
Noticias Caracol  / MUNDO  / Videos de grave incendio en un pabellón de la COP30 en Brasil: cierran recinto y Onu se pronuncia

Este jueves 20 de noviembre se reportó una conflagración en uno de los pabellones de la llamada Zona Azul, administrada por las Naciones Unidas y donde se encuentran las salas de reunión. Esto se sabe.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 20 de nov, 2025
