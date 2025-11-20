Videos de grave incendio en un pabellón de la COP30 en Brasil: cierran recinto y Onu se pronuncia

Los videos difundidos este jueves 20 de noviembre desde el recinto principal de la COP30 en Belém registraron la evacuación de decenas de personas tras un incendio que obligó a suspender temporalmente las negociaciones climáticas. La Organización de Naciones Unidas informó a través de un comunicado que el fuego fue “controlado” y que “los daños son limitados”, al tiempo que confirmó que el área no reabrirá sino hasta varias horas después. Según precisó la Convención Climática de la ONU (UNFCCC), la actividad no se retomará antes de las 20:00 hora local, lo que retrasó la agenda cuando la cumbre se aproxima a su cierre formal.

Las llamas se originaron en uno de los puntos de la denominada Zona Azul, espacio bajo administración de Naciones Unidas en el que se concentran las delegaciones, los salones de negociación y los pabellones nacionales. El hecho se produjo alrededor de las 14:30 hora local, según las primeras versiones oficiales. Los bomberos actuaron de inmediato y lograron contener el fuego en pocos minutos, lo que permitió confirmar que no hubo personas lesionadas, de acuerdo con el gobernador de Pará, Helder Barbalho, y el ministro de Turismo de Brasil, Celso Sabino.

Fire Breaks Out in Pavilion at COP30 Climate Conference in Belém, Brazil



A fire was reported on Thursday, November 20, in one of the pavilions hosting the COP30 UN Climate Change Conference in Belém, Pará, Brazil. Security personnel ordered the immediate evacuation.

