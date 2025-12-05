En vivo
MUNDO

"No diría que era Cristiano o Messi": Trump contó durante sorteo del Mundial que jugó fútbol

El presidente estadounidense compareció ante la prensa y luego fue galardonado con el primer premio FIFA de la Paz.

Por: EFE
Actualizado: 5 de dic, 2025
Editado por: William Moreno Hernández
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
