Videos| Reportan estampida de personas en medio de mitín político en la India: hay más de 30 muertos

Videos| Reportan estampida de personas en medio de mitín político en la India: hay más de 30 muertos

Se habla de al menos 36 muertos en medio de un evento de campaña con un popular actor indio que se convirtió en político. Así fueron los momentos de pánico.

Por: AFP
Actualizado: 27 de sept, 2025
Reportan estampida de personas en medio de mitín político en la India: hay más de 30 muertos
Reportan estampida de personas en medio de mitín político en la India: hay más de 30 muertos
