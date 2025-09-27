Videos| Reportan estampida de personas en medio de mitín político en la India: hay más de 30 muertos

Al menos 36 personas murieron tras producirse una estampida en un mitin electoral del popular actor convertido en político Vijay en el sur de India. El hecho se reportó este sábado 27 de septiembre en el estado de Tamil Nadu en medio de una reunión de campaña de Joseph Vijay, reconocido actor y productor de la industria del cine y jefe de Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK), partido político regional indio en el estado de Tamil Nadu.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

"Hasta ahora han muerto 31 personas en la estampida", declaró V. Senthil Balaji, miembro de la asamblea legislativa del estado, según reportó la agencia internacional de noticias AFP. El reporte detalló que, además, casi 60 personas resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital.

El más reciente registro del medio local India Today indicó que había 38 muertos. Las autoridades precisaron que el incidente ocurrió cuando varias personas se desmayaron en el mitin, abarrotado de gente. Vijay, conocido únicamente por su nombre de pila, había tomado la palabra ante la multitud y estalló el caos en el encuentro político, obligándole a interrumpir su discurso.



30+ died in stampede during Joseph Vijay's political rally in Tamil Nadu.



And this shameless continued his speech even after the ambulance arrived. pic.twitter.com/HHFMEBYA6N — BALA (@erbmjha) September 27, 2025

Publicidad

Lives matter, not politics. Karur tragedy demands justice and accountability from Vijay and TVK. #DMK_TVKMustAnswer #JusticeForKarur" pic.twitter.com/Juf0vGXMLT — Biswa saha 0 (@Biswa__saha) September 27, 2025

Según el diario The Hindustan Times, la estampida se produjo porque una parte de la muchedumbre, ansiosa por ver a Vijay, se abalanzó hacia las barreras. El diario citado relató que, según testigos presenciales, los problemas comenzaron alrededor de las 7:45 p. m. después de que grandes sectores de la multitud corrieran. "En la prisa, varias personas se desmayaron, incluidos niños que fueron separados de sus familias. Muchos fueron pisoteados porque los voluntarios y la policía no intervinieron a tiempo", precisaron desde el medio.

The Karur stampede was not fate; it resulted from reckless organization. Vijay must answer for the victims. #DMK_TVKMustAnswer #JusticeForKarur pic.twitter.com/Ik6RGDMTYX — Pritesh (@Pritesh730668) September 27, 2025

Publicidad

Conforme con las imágenes del incidente, el actor convertido en político, quien se encontraba arriba de un vehículo, hizo una pausa en su discurso para abordar la situación tras notar que algunas personas se habían desmayado. En uno de los videos, se ve a Vijay distribuyendo botellas de agua. El primer ministro indio, Narendra Modi, calificó el suceso de "profundamente triste" en un mensaje dirigido a las familias y seres queridos de las víctimas, difundido en redes sociales.

The Hindustan Times dio a conocer que, según fuentes policiales, se había concedido un permiso al partido para que se incluyeran a 30 mil participantes, sin embargo, se estimó que en el punto congregaron cerca de 60.000 personas, muchas de ellas a pie, en camiones y autobuses. “La participación fue mucho mayor de lo previsto. Los puntos de entrada se convirtieron en estrangulamientos. Las barricadas del escenario no pudieron contener la avalancha”, declaró una fuente policial a diario, añadiendo que las restricciones resultaron insuficientes.

Innocent lives were taken in Karur when a rally lacked proper security. Vijay must answer now. #DMK_TVKMustAnswer #JusticeForKarur pic.twitter.com/gxayubcTc9 — Vinay Dediya (@vinaydediyaaa) September 27, 2025

Por lo pronto, la administración del distrito ha ordenado una investigación judicial. Un alto funcionario, citado en el medio local, declaró: "Determinaremos la responsabilidad una vez que se estudien las pruebas de vídeo y los testimonios. Las fallas en el control de multitudes parecen evidentes". El ministro de salud estatal, Ma Subramanian, confirmó en declaraciones a la prensa la muerte de más de 35 personas, precisando que es probable que la cifra aumente una vez que todos los hospitales presenten sus informes. Al menos 40 heridos presentaron fracturas y dificultad respiratoria.

El ministro jefe del estado de Tamil Nadu, M. K. Stalin afirmó que la cifra subió a 36 fallecimientos: "Me entristece profundamente saber que hasta ahora 36 personas, incluyendo ocho niños y 16 mujeres, han muerto", indicó en la red social X.

Publicidad

Episodios como este son frecuentes en India, en eventos masivos como fiestas religiosas, a menudo mal gestionados y con lagunas en temas de seguridad. El pasado enero, 30 personas murieron y otras tantas resultaron heridas en una estampida ocurrida durante la fiesta religiosa de Kumbh Mela. Y en julio del pasado año, 121 murieron en el estado norteño de Uttar Pradesh, durante un encuentro religioso.

*Con información de AFP.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.

