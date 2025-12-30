En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
SALARIO MÍNIMO 2026
DONALD TRUMP
ZULMA GUZMÁN
BOGOTÁ
LA VUELTA AL MUNDO
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Adiós a Cecilia Giménez: falleció la artista de la fallida restauración del fresco del Ecce Homo

Adiós a Cecilia Giménez: falleció la artista de la fallida restauración del fresco del Ecce Homo

Cecilia Giménez, recordada por su intervención al fresco, murió a los 94 años.

Por: María Paula González
Actualizado: 30 de dic, 2025
Comparta en:
Cecilia Giménez
Fotos: AFP / Redes

Publicidad

Publicidad

Publicidad