Dos trenes en Perú chocaron de frente, en una única vía donde se transita en ambos sentidos

Dos trenes colisionaron de frente en la vía de ferrocarril que traslada turistas a la ciudadela inca de Machu Picchu, en el sur de Perú, lo que causó daños en las locomotoras de ambos convoyes, sin que hasta el momento se conozcan reportes oficiales de víctimas.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La colisión se produjo hacia la 1:30 de la tarde, a la altura del kilómetro 80 de la vía, a su paso por el sector de Pampacahua, un sector de difícil acceso donde únicamente pasan los rieles en paralelo al río Vilcanota, en la sureña región andina de Cusco, según señaló la empresa Ferrocarril Transandino (FTSA), concesionaria de la vía.

Las primeras imágenes muestran que el choque ocurrió en un sector donde existe una única vía donde los trenes circulan en ambos sentidos y al menos uno de las dos unidades siniestradas transportaba turistas, tanto nacionales como extranjeros, entre ellos brasileños..



¿Qué se sabe de los heridos?

El Ministerio de Salud de Perú señaló en un comunicado que envió al lugar de los hechos un total de doce ambulancias para brindar soporte especializado a heridos.



Inicialmente se han reportado 15 personas lesionadas, uno de ellos de gravedad, por el choque frontal de los trenes de las empresas PeruRail e Inca Rail, por razones que aún se desconocen. Uno de ellos realizaba la ruta de Ollantaytambo a Machu Picchu y el otro hacía lo mismo en sentido inverso.



Por su parte, la empresa PeruRail señaló que se encontraba evacuando a los heridos en dos autovagones tras haber brindado primeros auxilios al maquinista, el jefe de tren y los pasajeros. "Lamentamos profundamente lo sucedido", manifestó la compañía.

Publicidad

El ferrocarril a Machu Picchu es la ruta más utilizada por los turistas que visitan la ciudadela inca, con un trayectoria de aproximadamente 43 kilómetros que comienza en la localidad de Ollantaytambo y llega al municipio de Machu Picchu, a través de cañones y escarpados paisajes andinos y selváticos a lo largo del río Vilcanota.

Hace tan solo un par de días, se reportó otro accidente ferroviario. Dicho incidente se produjo en México, donde 13 personas fallecieron y 98 resultaron lesionadas por el descarrilamiento del tren Transístmico, parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), (sur de México), megaproyecto que conecta los océanos Atlántico y Pacífico mediante trenes, puertos y polos industriales, informó este domingo la Secretaría de Marina (Semar).

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS EFE/AFP