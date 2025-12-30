En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
SOAT
AUMENTO UPC
ZULMA GUZMÁN
BOGOTÁ
LA VUELTA AL MUNDO
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Venezuela acusa a EE. UU. de intentar dividir a su Fuerza Armada: "Somos la columna de estabilidad"

Venezuela acusa a EE. UU. de intentar dividir a su Fuerza Armada: "Somos la columna de estabilidad"

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, aseguró que es "prácticamente imposible" dividir a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Por: EFE
Actualizado: 30 de dic, 2025
Comparta en:
Vladimir Padrino y Nicolás Maduro.
Vladimir Padrino y Nicolás Maduro.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad