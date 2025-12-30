Nicolás Maduro dice de cuánto es su “sueldito de presidente” y afirma que no ve “esa platica”

Nicolás Maduro reveló durante una visita a una comuna agroproductiva en Caracas, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), cuál es su “sueldito de presidente”. (Lea también: Lo que se sabe del ataque de la CIA en territorio venezolano a supuesta instalación del narcotráfico)

En medio de su discurso, el chavista aseguró que le “resbala lo que digan de mí. No he sido un magnate ni quiero riqueza material para mi vida. Tengo una sola cuentica de ahorro, donde me depositan mi sueldito de presidente, que no le veo la cara. Yo gano 2 petros”, una criptomoneda valorada en unos 60 dólares, lo que quiere decir que Maduro estaría devengando 120 dólares, según sus declaraciones.

Además de decir cuánto es lo que supuestamente gana, también aseguró que “a esa platica no le veo la cara, porque cuando voy a buscar ya Cilita la agarró pa’ comprar unas cositas. ¿O miento Cilita? Yo he cambiado la clave como 20 veces, no sé cómo ella se entera de la clave”.



Agregó que, al recibir el pago de los aguinaldos de diciembre, “fui a buscarlos rapidito, pa’ tomarme unas frías con unos amigos, y no pude”, porque supuestamente su esposa ya los había tomado.



¿Hace cuánto no sube el salario mínimo en Venezuela?

El régimen de Venezuela ha mantenido el salario mínimo en 130 bolívares sin aumentos desde 2022, lo que representa medio dólar. Vivir con este sueldo es “prácticamente imposible”, afirmó bajo anonimato un economista a la agencia EFE. Dijo que los ciudadanos dependen de bonos, remesas y ayudas para poder subsistir.



Este monto se complementa con bonos gubernamentales de hasta 160 dólares pagados a la tasa del día del organismo emisor a empleados públicos y sin incidencia en el cálculo de beneficios laborales. Los bonos gubernamentales a empleados públicos están compuestos por uno de alimentación, de 40 dólares, y otro llamado "ingreso de guerra económica", de 120 dólares.

La moneda de curso legal en Venezuela es el bolívar, pero el dólar se usa como referencia para estimar precios de productos y servicios. En lo que va de 2025, según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV), el bolívar perdió un 82,6% de su valor respecto al dólar, cuya cotización empezó el año en 52,02 bolívares y este 29 de diciembre cerró en 298,14 bolívares, lo que representa un alza del 473,1% de la divisa estadounidense. Además del tipo de cambio oficial que fija a diario el BCV, existe un mercado paralelo cuyo valor, que es variable, es usado por algunos comerciantes como referencia y puede superar los 500 dólares.

El dirigente opositor Henrique Capriles afirmó que el diferencial entre los tipos de cambio en Venezuela es un "impuesto silencioso" que castiga a los venezolanos con ingresos en la moneda local, el bolívar. En un mensaje publicado en X, el también diputado electo afirmó que nadie detiene "el caos económico"

En este sentido, explicó que estas diferencias afectan a quienes reciben sus salarios e ingresos en bolívares, pues "los precios se fijan al dólar más alto, pero los ingresos se ajustan al más bajo" y esto, agregó, genera como resultado "más pobreza".

"El diferencial cambiario no es solo una cifra, es la evidencia de la profunda desconexión entre el discurso oficial y la vida cotidiana de la gente", aseguró.

Asimismo, denunció "el desinterés gubernamental", citando "gastos opacos, propaganda, estructuras ineficientes y decisiones que no priorizan la estabilidad ni el bienestar de los venezolanos" y pidió "soluciones reales" para esta crisis.

Por esto, acusó al régimen de Nicolás Maduro de no hacer "un esfuerzo mínimo" por estimular la economía, eliminar impuestos que "dificultan más la compra" y tampoco "protegen el ingreso familiar".

"Sin una política cambiaria coherente, sin disciplina fiscal y sin un compromiso auténtico con la economía de la familia venezolana, el país seguirá atrapado en un ciclo de devaluación acelerada y con MÁS pérdida de calidad de vida", declaró. (Lea también: Donald Trump dice que habló de nuevo con Nicolás Maduro vía telefónica hace poco: "No salió mucho")

POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA EFE