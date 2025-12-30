Recuperan cadáver de niña española tras naufragio de barco en Indonesia: el capitán habló

En Indonesia los equipos de rescate trabajan arduamente por rescatar del mar a las personas que iban en el barco turístico que naufragó el pasado viernes cerca de la isla de Padar. Con el paso de los días se han conocido más detalles sobre por qué ocurrió el hundimiento y se han recuperado del agua cuerpos sin vida.



Rescataron cuerpo de niña del mar

El rescate más reciente ocurrió el lunes 29 de diciembre, cuando los equipos de rescate confirmaron que recuperaron el cadáver de la hija de la española Andrea Ortuño, quien desapareció el viernes junto a otros tres miembros de su familia tras el naufragio del barco. Cabe resaltar que Ortuño era la pareja de Fernando Martín, famoso entrenador de fútbol español, quien iba con ella en la embarcación junto a su hijo y dos hijos de la mujer, todos ellos de entre 9 y 12 años.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Según un comunicado de la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate (Basarnas), el rescate del cuerpo de la menor se dio cundo un residente de la isla de Serai vio un cuerpo flotando en el mar. Los rescatistas llegaron al punto, ubicado a unas 0,5 millas náuticas del punto del hundimiento, en una balsa y confirmaron a EFE que el cuerpo corresponde al de la niña de la familia desaparecida. Los cuerpos del entrenador y los otros dos menores continúan desaparecidos y el operativo para tratar de localizarlos se retomó este 30 de diciembre a primera hora.

Las familias de Andrea y Fernando han publicado un comunicado en el que lamentan "el fallecimiento de uno de los tres menores desaparecidos, cuyos restos mortales han sido recuperados en el desarrollo de las labores de búsqueda". Pidieron que se preservara la identidad de todos los menores. "Agradecemos todo el apoyo que estamos recibiendo, tanto en España como en Indonesia, y confiamos en que las labores de búsqueda continuarán. No volveremos a España sin los cuatro, todos juntos".



¿Por qué se hundió el barco turístico?

El director de la Marina de Labuan Bajo, Stephanus Risdiganto, quien coordina el operativo de rescate explicó que el naufragio ocurrió luego de tres grandes olas "inusuales e impredecibles" golpearan a la embarcación. "La primera ola levantó al barco, la segunda hizo que se inclinara a un lado y la tercera lo hundió", explicó y añadió que la altura de las olas sería de unos 2,5 metros por encima del mar y que el impacto duró entre 1 y 2 minutos.



Por su parte, el capitán del barco aseguró que en cuanto ocurrió el naufragio intentaron buscar a los pasajeros, pero les fue imposible. "Dimos vueltas durante unos cinco minutos, pero las olas seguían llegando. Nuestro bote salvavidas también estuvo a punto de volcar", aseguró el capitán Lukman.



Detalló que el hundimiento del barco se dio bastante rápido y que los pasajeros cayeron al agua porque estaban en uno de los camarotes inferiores, lo que les impidió escapar. "Seguían dentro de la cabina, pero no tuvieron tiempo de salir. El barco ya estaba sumergido".

Publicidad

Las autoridades detallaron que la embarcación de uso turístico KM Putri Sakinah se hundió en las aguas de Indonesia sobre las 8:30 de la noche, hora local, del viernes. De los 11 pasajeros, siete fueron rescatados. En un primer momento, las autoridades indicaron que el accidente pudo deberse a un fallo en el motor, pero, según atestiguan los supervivientes, este no dejó de funcionar hasta que la embarcación zozobró.

"De los 189 botes que en ese momento estaban en el agua, solo uno, el KM Putri Sakinah, mandó un aviso de emergencia", remarcó el director de la Marina de Labuan Bajo.

Publicidad

*Con información de EFE

NOTICIAS CARACOL