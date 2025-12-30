En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
SALARIO MÍNIMO 2026
DONALD TRUMP
ZULMA GUZMÁN
BOGOTÁ
LA VUELTA AL MUNDO
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Recuperan cadáver de niña española tras naufragio de barco en Indonesia: el capitán habló

Recuperan cadáver de niña española tras naufragio de barco en Indonesia: el capitán habló

Se conocieron nuevos detalles sobre el naufragio de un barco turístico en Indonesia. ¿Cuántas personas siguen desaparecidas?

Por: María Paula González
Actualizado: 30 de dic, 2025
Comparta en:
Naufragio en Indonesia
Foto: AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad