Noticias Caracol Alias Papá Pitufo
Alias Papá Pitufo
Alias Papá Pitufo es Diego Marín Buitrago, uno de los mayores contrabandistas de Colombia. Fue capturado en Europa tras liderar una red ilegal que movía mercancía por miles de millones.
-
Capturan a hijo de 'Papá Pitufo' y lo señalan por apuñalar a su esposa en Cartagena: víctima, en UCI
Juan Diego Marín Franco permanece en una URI de la Fiscalía y sería judicializado por intento de feminicidio. El señalado agresor se habría autolesionado tras herir a su pareja.