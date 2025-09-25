En vivo
Noticias Caracol  / Alias Papá Pitufo

Alias Papá Pitufo

Alias Papá Pitufo es Diego Marín Buitrago, uno de los mayores contrabandistas de Colombia. Fue capturado en Europa tras liderar una red ilegal que movía mercancía por miles de millones.

  • Capturan a hijo de 'Papá Pitufo' y lo señalan por apuñalar a su esposa en Cartagena: víctima, en UCI
    Se habían separado en marzo de 2025 -
    COLOMBIA

    Capturan a hijo de 'Papá Pitufo' y lo señalan por apuñalar a su esposa en Cartagena: víctima, en UCI

    Juan Diego Marín Franco permanece en una URI de la Fiscalía y sería judicializado por intento de feminicidio. El señalado agresor se habría autolesionado tras herir a su pareja.

