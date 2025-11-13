En vivo
Noticias Caracol  / LOS INFORMANTES  / Emotivo reencuentro: médico abrazó a niña que trajo al mundo en medio de tragedia de Armero

Emotivo reencuentro: médico abrazó a niña que trajo al mundo en medio de tragedia de Armero

El médico que hace 40 años asistió el parto de una bebé en plena tragedia en Armero pudo conocer y abrazar a su paciente, hoy toda una mujer. Una historia como de película. Véala en Los Informantes.

Por: Carolina Valencia Lucas
Actualizado: 13 de nov, 2025
