Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
La razón por la que dos presos de la cárcel de Palogordo se cosieron la boca en modo de protesta

La razón por la que dos presos de la cárcel de Palogordo se cosieron la boca en modo de protesta

Varios días completan los dos presos en la cárcel de Girón en estas condiciones. Mientras aguardan a que el Inpec responda a sus requerimientos, han tenido que ser hidratados por vía intravenosa.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 13 de nov, 2025
Cárcel de Palogordo, en Girón, Santander -
Foto: Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios

