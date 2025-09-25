En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Capturan a hijo de 'Papá Pitufo' y lo señalan por apuñalar a su esposa en Cartagena: víctima, en UCI

Capturan a hijo de 'Papá Pitufo' y lo señalan por apuñalar a su esposa en Cartagena: víctima, en UCI

Juan Diego Marín Franco permanece en una URI de la Fiscalía y sería judicializado por intento de feminicidio. El señalado agresor se habría autolesionado tras herir a su pareja.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 25 de sept, 2025
Capturan a hijo de 'Papá Pitufo' y lo señalan por apuñalar a su esposa en Cartagena: víctima, en UCI
Se habían separado en marzo de 2025 -
