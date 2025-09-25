Capturan a hijo de 'Papá Pitufo' y lo señalan por apuñalar a su esposa en Cartagena: víctima, en UCI

En las últimas horas se conoció la captura de Juan Diego Marín Franco, hijo del reconocido contrabandista Diego Marín Buitrago 'Papá Pitufo', en la ciudad de Cartagena. Al parecer, este hombre atacó con arma cortopunzante a su exesposa.

Un fuente de la Fiscalía General de la Nación le confirmó a Noticias Caracol que Marín fue detenido por la agresión contra su expareja. La captura fue legalizada en la noche del miércoles 24 de septiembre y, por disposición del juez de control de garantías, la audiencia de imputación de cargos se llevará a cabo el lunes 29 de septiembre.

Este noticiero conoció que la pareja se habría separado en marzo de 2025. Al parecer, ella no quería retomar la relación con el hijo de alias Papá Pitufo y este hombre la habría atacado.



Después del presunto ataque, Juan Diego Marín se habría autolesionado. Ambos fueron llevados a un centro asistencial.

La víctima fue intervenida por una herida en el abdomen y se encuentra en una unidad de cuidados intensivos.

El reporte preliminar de las autoridades indicó que el caso se registró exactamente en el corregimiento de Manzanillo, en el norte de Cartagena. Los investigadores presumen que en el lugar se encontraba Juan Diego Marín junto con María Andrea Arango Montenegro. Ambos estaban al interior de un apartamento que se alquila por días y allí se habría registrado una discusión entre los dos implicados.