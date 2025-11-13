En vivo
Reaparece alias Papá Pitufo, el 'zar del contrabando', en audiencia de acusación

Diego Marín Buitrago se encuentra en Portugal, donde la justicia de ese país define si lo extradita a Colombia. Es señalado de sobornar a funcionarios y miembros de la Policía para actividades de contrabando.

Actualizado: 13 de nov, 2025
Reaparece alias Papá Pitufo, el ‘zar del contrabando’, en audiencia de acusación
