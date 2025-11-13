En vivo
SÉPTIMO DÍA  / "Que no se aproveche de mi papá": arrendó su casa y ahora denuncia que inquilinos quieren quitársela

"Que no se aproveche de mi papá": arrendó su casa y ahora denuncia que inquilinos quieren quitársela

Héctor Rubiano, de 76 años, arrendó su casa en Bogotá y hoy enfrenta una demanda por la que, dice, tuvo hasta que vender la finca donde vivía: "¿Y ahora para dónde cogemos nosotros?".

Por: María Camila Triana Castillo
Actualizado: 13 de nov, 2025
