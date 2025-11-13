Universidades de Medellín con más garantía de empleo tras graduarse, según nuevo ranking

El más reciente informe de la firma Quacquarelli Symonds (QS) América Latina & Caribe, correspondiente a 2026, reveló los resultados del indicador de reputación del empleador, una variable que mide la percepción de las empresas sobre la calidad de los egresados universitarios. De hecho, Colombia logró consolidarse como uno de los países con mayor número de instituciones reconocidas por su impacto en el mercado laboral, y tanto Medellín como Bogotá destacaron en el ranking como las ciudades con mejor desempeño en este aspecto.

El ranking ubicó a ocho universidades colombianas entre las 50 con mejor reputación laboral de la región. Medellín figura entre las ciudades con mayor proyección en empleabilidad, gracias a instituciones como la Universidad EAFIT, la Universidad de Antioquia y la Pontificia Universidad Bolivariana, cuyos egresados son cada vez más valorados por empresas nacionales e internacionales.

El estudio, que reúne la opinión de más de 100.000 empleadores de distintos sectores a nivel mundial, analiza la capacidad de las universidades para formar profesionales competentes, adaptables y con las habilidades que demanda el entorno productivo actual. En la medición de 2026 a nivel general, tres universidades colombianas se ubicaron entre las diez primeras de Latinoamérica: la Universidad de los Andes, la Universidad Nacional de Colombia y la Pontificia Universidad Javeriana.



Universidades de Medellín con mayor reputación de empleabilidad

Según QS, cuatro instituciones de la capital antioqueña se posicionaron dentro del grupo de universidades colombianas con mayor empleabilidad: la Universidad de Medellín, EAFIT, la Universidad de Antioquia y la Pontificia Universidad Bolivariana (UPB).



Universidad EAFIT (Medellín) – 88,7 puntos

Universidad de Antioquia (Medellín) – 82,8 puntos

Universidad Pontificia Bolivariana (Medellín) – 59,7 puntos

Universidad de Medellín (Medellín) – 23,9 puntos

¿Cómo mide QS la empleabilidad en universidades?

El indicador de reputación del empleador representa el 15% de la puntuación total del ranking QS América Latina & Caribe. Este componente evalúa cómo perciben las empresas a los egresados en términos de habilidades técnicas, conocimientos adquiridos y preparación para el mundo laboral.



Además, se complementa con el indicador de resultados de empleo (5%), que analiza la capacidad de las universidades para insertar a sus graduados en el mercado de trabajo y mantener relaciones sólidas con el sector productivo. En conjunto, estos factores constituyen el 20% del puntaje global del ranking.



Universidades colombianas mejor posicionadas en ranking de empleabilidad

El top nacional en reputación del empleador lo encabeza la Universidad de los Andes (100 puntos), seguida por la Universidad Nacional de Colombia (100 puntos) y la Pontificia Universidad Javeriana (99,6). En los siguientes lugares aparecen la Universidad de La Sabana y la Universidad Externado de Colombia, ambas con 92,8 puntos, y el Rosario, con 91,5. Dando como resultado este ranking general:



Universidad de los Andes (Bogotá) – 100 puntos Universidad Nacional de Colombia (Bogotá) – 100 puntos Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá) – 99,6 puntos Universidad de La Sabana (Bogotá) – 92,8 puntos Universidad Externado de Colombia (Bogotá) – 92,8 puntos Universidad del Rosario (Bogotá) – 91,5 puntos Universidad EAFIT (Medellín) – 88,7 puntos Universidad de Antioquia (Medellín) – 82,8 puntos Universidad Industrial de Santander – UIS (Bucaramanga) – 72,8 puntos Universidad del Norte (Barranquilla) – 66,6 puntos Universidad Pontificia Bolivariana (Medellín) – 59,7 puntos Universidad del Valle (Cali) – 52,9 puntos Universidad ICESI (Cali) – 39,5 puntos Universidad de Medellín (Medellín) – 23,9 puntos Universidad de la Costa (Barranquilla) – N/A Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano (Bogotá) – 22,1 puntos Universidad Distrital Francisco José de Caldas (Bogotá) – 31,3 puntos Universidad EIA (Envigado) – 29,4 puntos Universidad Tecnológica de Pereira (Pereira) – 27,2 puntos Universidad de La Salle (Bogotá) – 27,3 puntos Universidad del Atlántico (Barranquilla) – 12,3 puntos Universidad de Cartagena (Cartagena) – 19,2 puntos Universidad de Córdoba (Montería) – 19,9 puntos Universidad del Cauca (Popayán) – 14,0 puntos Universidad de San Buenaventura (Bogotá) – 9,7 puntos

Los Andes, Nacional y Javeriana entre las mejores universidades de Latinoamérica

Colombia logró mantener un alto nivel de representación con 67 universidades clasificadas, lo que lo ubica en el segundo lugar a nivel regional en cantidad de instituciones, igualado con México y solo por debajo de Brasil, que cuenta con 130. No obstante, los resultados muestran que una parte considerable de las universidades colombianas experimentó un retroceso: el 38% de ellas descendió posiciones, un 8% subió y el 54% restante permaneció estable.



Universidad de los Andes Universidad Nacional de Colombia Pontificia Universidad Javeriana Universidad de Antioquia Universidad del Rosario Universidad de La Sabana EAFIT Universidad del Norte Universidad del Valle Universidad Externado de Colombia Pontificia Universidad Bolivariana Universidad Industrial de Santander (UIS)

Entre los movimientos positivos de este año se destacan dos instituciones: la Universidad de La Sabana, que pasó del puesto 36 al 34, y la Pontificia Universidad Bolivariana, que subió del 84 al 80. En un listado dominado por la estabilidad y las caídas, estos ascensos reflejan estrategias que parecen estar dando resultados en materia de internacionalización, producción investigativa o fortalecimiento institucional. Otro avance importante lo protagonizó la Universidad de Medellín, que pasó del puesto 148 al 140.



¿Cómo se mide el ranking internacional de universidades?

Entre los indicadores evaluados por QS, se encuentran:



Reputación académica, construida a partir de encuestas a académicos internacionales.

construida a partir de encuestas a académicos internacionales. Empleabilidad, evaluada por la percepción de empleadores.

evaluada por la percepción de empleadores. Citaciones por documento, que mide el impacto de las investigaciones publicadas.

que mide el impacto de las investigaciones publicadas. Producción por profesor, que considera la cantidad de publicaciones en relación con el número de docentes.

que considera la cantidad de publicaciones en relación con el número de docentes. Presencia internacional, entre otros aspectos, que reflejan la calidad de la enseñanza y el reconocimiento regional.

