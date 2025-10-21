En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
TRUMP-PETRO
JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ
JUAN FELIPE RINCÓN
ROBO EN EL LOUVRE
NACIONAL
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar
Noticias Caracol  / Andrés Carne de Res

Andrés Carne de Res

Establecimiento colombiano fundado en 1982 por Andrés Jaramillo en el municipio de Chía, cerca de Bogotá. Ahora, enfrenta el cierre inmediato por la SIC por varios riesgos.

  • Ordenan cierre inmediato de Andrés Carne de Res por varios riesgos
    Ordenan cierre inmediato de Andrés Carne de Res por varios riesgos -
    Andrés DC
    COLOMBIA

    Ordenan cierre inmediato de Andrés Carne de Res por graves "riesgos eléctricos y de gas combustible"

    La Superintendencia de Industria y Comercio emitió un comunicado asegurando que "las fallas representan peligro para la vida, salud y seguridad de consumidores y trabajadores".

Publicidad

Publicidad

Publicidad