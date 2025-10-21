Noticias Caracol Andrés Carne de Res
Andrés Carne de Res
Establecimiento colombiano fundado en 1982 por Andrés Jaramillo en el municipio de Chía, cerca de Bogotá. Ahora, enfrenta el cierre inmediato por la SIC por varios riesgos.
Ordenan cierre inmediato de Andrés Carne de Res por graves "riesgos eléctricos y de gas combustible"
La Superintendencia de Industria y Comercio emitió un comunicado asegurando que "las fallas representan peligro para la vida, salud y seguridad de consumidores y trabajadores".