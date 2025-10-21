El expresidente Álvaro Uribe se pronuncia sobre su absolución en segunda instancia: esto dijo

Este martes 21 de octubre, el Tribunal Superior de Bogotá absolvió en segunda instancia al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Este tribunal falló la apelación que hizo la defensa del exmandatario por la condena de 12 años de privación de la libertad que se le había impuesto durante el mes de agosto, cuando la jueza Sandra Heredia, en primera instancia, lo declaró culpable de los delitos por los que hoy fue absuelto.

"En conclusión, la ausencia de prueba directa inferencial sobre la falsedad y artificio idóneo impide configurar el tipo penal de fraude procesal. Por ello se ha de revocar la sentencia", dijo el magistrado Manuel Antonio Merchán al leer hoy el fallo que echa por tierra la condena que le impuso a Uribe la jueza Sandra Heredia, del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá.

Frente a la reciente decisión, el líder del partido Centro Democrático se pronunció en una rueda de prensa desde su finca en Rionegro, Antioquia. "Doy gracias a Dios y a mis abogados", afirmó el exjefe de Estado en un escueto pronunciamiento, en el que también le agradeció a su familia y a "profesionales que me ayudaron con sus conceptos jurídicos". "Lo único que les puedo decir es que he dicho la verdad a mis compatriotas a lo largo de esta extensa vida pública", afirmó.



#LOÚLTIMO | El expresidente Álvaro Uribe Vélez se pronuncia ante la opinión pública tras absolución por parte del Tribunal Superior de Bogotá



Otros integrantes de esta agrupación política y demás personalidades afines al expresidente también hablaron al respecto, tales como la senadora María Fernanda Cabal. "De esta manera el Tribunal Superior de Bogotá deja claro que el testimonio de Juan Guillermo Monsalve no es concluyente y sí carente de elementos para acusar al expresidente Uribe", escribió la congresista.



"Se cae porque fue una condena basada en suposiciones. Nada estimó que Uribe fuera determinador ni siquiera en esa primera instancia. El tribunal deja claro que todavía podemos tener esperanza de justicia en Colombia; la separación de poderes es un hecho. Álvaro Uribe va a ser candidato al Senado o posiblemente candidato a la vicepresidencia", dijo María Fernanda Cabal ante medios de comunicación.

Paloma Valencia, otra integrante del partido de Uribe, también se pronunció. Manifestó que, con esta decisión, ratifica la inocencia del expresidente y seguirá defendiendo el legado y buen nombre del líder de derecha. "Siento el corazón aliviado y la esperanza victoriosa: #UribeInocente Siempre hemos confiado en su inocencia, siempre defendiendo su legado y su buen nombre. Aquí seguiremos", escribió desde su cuenta de X.

En contraste, el presidente Gustavo Petro también habló sobre esta reciente decisión y escribió lo siguiente:

"El Tribunal Superior de Bogotá repite la historia, contradicen a la corte Suprema de justicia, y afirma que la interceptación que judicialmente hizo un magistrado de la corte Suprema a un delincuente, en donde aparece la voz de Uribe hablando de sobornos, es intimidad. Así se tapa la historia de la gobernanza paramilitar en Colombia, es decir la historia de los políticos que llegaron al poder aliados con el narcotráfico y que desataron el genocidio en Colombia".

Adicionalmente, el mandatario se refirió nuevamente a su reciente tensión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al afirmar que el mandatario norteamericano, "con Uribe", "buscará la sanción al presidente que denunció en su vida, las alianzas entre el poder político colombiano y el narcotráfico paramilitar en Colombia, y lo hace con la ayuda de quienes ayudaron al paramilitarismo en el país". También convocó a nuevas movilizaciones este viernes 24 de octubre para respaldar "la recolección de las firmas del poder constituyente".



Juicio a expresidente Álvaro Uribe seguiría: Miguel Ángel del Río anunció casación

Frente a esta decisión, el abogado de las víctimas en el caso del exmandatario absuelto en segunda instancia, en las cuales está el senador Iván Cepeda, se pronunció. "Nos vamos a casación. Esta batalla no ha terminado", escribió desde su cuenta de X. Lo anterior da a entender que, posiblemente, en los próximos días se solicitará que el caso sea llevado a la Corte Suprema de Justicia, la cual deberá tomar la última decisión en el caso del expresidente cuyo inicio data desde el año 2012.

Iván Cepeda, por su parte, también se pronunció al respecto y reafirmó lo dicho por Del Río. Anunció una rueda de prensa al terminarse la lectura de sentencia de segunda instancia en el juicio a Álvaro Uribe. "Anuncio que en cuanto termine la presentación de la decisión adoptada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, y del voto disidente de la magistrada Oviedo, daré declaraciones a medios de comunicación junto a la bancada de víctimas en este caso. Desde ya, informo que interpondremos, ante la Corte Suprema de Justicia, recurso de casación", escribió el precandidato presidencial desde su cuenta de X.

