Ordenan cierre inmediato de Andrés Carne de Res por graves "riesgos eléctricos y de gas combustible"

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ordenó el cierre inmediato de los establecimientos Andrés Carne de Res, ubicado en Chía, y Andrés D.C., en Bogotá, tras detectar condiciones que representan riesgos graves para la seguridad de consumidores, trabajadores y visitantes. La decisión se fundamenta en hallazgos técnicos que evidencian incumplimientos al Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) y al Reglamento Técnico de Instalaciones Internas de Gas Combustible.

La medida fue anunciada este 21 de octubre de 2025, luego de que la SIC realizara visitas de inspección los días 10 y 11 de septiembre a las sedes mencionadas. Durante estas inspecciones, se identificaron deficiencias críticas en las instalaciones eléctricas y de gas, lo que llevó a la entidad a tomar acciones preventivas.



Hallazgos técnicos en las inspecciones a Andrés Carne de Res en Bogotá y Chía

Los profesionales de la SIC encontraron múltiples irregularidades en los sistemas eléctricos y de gas combustible. Entre los hallazgos se destacan:



Conductores eléctricos expuestos a daños físicos.

Deficiencias en los tableros de distribución.

Ausencia de sistemas de protección contra sobrecargas.

Falta de ventilación adecuada en zonas con presencia de gas combustible.

Uniones sin protección anticorrosiva.

Ausencia de dispositivos de seguridad exigidos por la normativa técnica.

Estas condiciones fueron calificadas como de alto riesgo, con posibilidad de generar incendios, explosiones o intoxicaciones. Por esta razón, la SIC consideró necesario suspender de manera inmediata todas las actividades económicas en los establecimientos.

La Superintendencia impartió cuatro medidas administrativas preventivas y abrió cuatro investigaciones contra la sociedad Inmaculada Guadalupe y Amigos S.A.S., propietaria de los dos establecimientos. La orden incluye la suspensión total de servicios como restaurante, bar, bailadero, actividades artísticas, preparación y venta de alimentos y bebidas, así como cualquier espectáculo o evento. La empresa deberá presentar pruebas que demuestren el cumplimiento de los reglamentos técnicos y corregir las deficiencias encontradas. Solo una vez se verifique que los riesgos han sido eliminados, se podrá considerar el levantamiento de las medidas preventivas.



Posibles sanciones a Andrés Carne de Res

La SIC recordó que el incumplimiento de los reglamentos técnicos o de las órdenes impartidas puede derivar en sanciones económicas. Según el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor), las multas pueden alcanzar hasta 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La entidad enfatizó que "el cumplimiento de las normas técnicas es esencial para proteger la vida y la salud de quienes acceden a servicios que involucran energía eléctrica y gas combustible. La vigilancia sobre estos aspectos continuará como parte de las funciones de inspección y control que ejerce la Superintendencia".



