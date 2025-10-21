Andrés Carne de Res responde a orden de cierre de la SIC: "Hemos cumplido con las instrucciones"

Andrés Carne de Res se pronunció luego de que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ordenara el cierre inmediato de sus establecimientos en Chía y en Bogotá, por "graves riesgos en sus instalaciones eléctricas y de gas combustible" que "representan riesgos inminentes para la vida, la salud y la seguridad de los consumidores, trabajadores y visitantes".

"Tras la visita realizada por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a nuestras sedes de Andrés DC (Bogotá) y Andrés Carne de Res (Chía), los días 10 y 11 de septiembre de 2025, hemos cumplido a cabalidad con todas las instrucciones impartidas por la entidad en relación con el mejoramiento de los sistemas de seguridad eléctrica y de gas", aseguró la empresa en un comunicado.

En la misiva, añadió que "las adecuaciones requeridas han sido ejecutadas en su totalidad y a satisfacción", y que este martes 21 de octubre "será radicado ante la autoridad competente el soporte correspondiente, con el fin de avanzar en el levantamiento de la medida preventiva. Reiteramos nuestro compromiso con la seguridad, el bienestar de nuestros visitantes y la mejora continua de nuestras operaciones".



Las fallas halladas por la SIC en Andrés Carne de Res

La SIC informó que, tras una serie de visitas de inspección, vigilancia y control, "impartió cuatro medidas administrativas preventivas y ordenó la apertura de cuatro investigaciones administrativas en contra de la sociedad INMACULADA GUADALUPE Y AMIGOS S.A.S. propietaria de los reconocidos establecimientos Andrés Carne de Res en Chía y Andrés D.C. en Bogotá D.C.".



En un comunicado, la entidad afirmó que encontró "incumplimientos graves que representan riesgos inminentes para la vida, la salud y la seguridad de los consumidores, trabajadores y visitantes", por lo que ordenó "suspender de inmediato la prestación de servicios y actividades económicas incluyendo las de restaurante, bar, bailadero, actividades artísticas, preparación y venta de alimentos y bebidas, y cualquier otro espectáculo o evento, mediante el cierre total de los establecimientos de Chía y Bogotá".

Entre las deficiencias que la SIC encontró en las instalaciones eléctricas y de gas combustible, están los "conductores eléctricos expuestos a daños físicos, deficiencias en tableros de distribución, ausencia de sistemas de protección contra sobrecargas, falta de ventilación adecuada en zonas con presencia de gas combustible, uniones sin protección anticorrosiva y ausencia de dispositivos de seguridad exigidos por los reglamentos técnicos. Estas condiciones constituyen un alto riesgo de incendio, explosión o intoxicación".



En ese sentido, la entidad indicó que Andrés Carne de Res "deberá aportar las pruebas que acrediten el cumplimiento de los reglamentos técnicos aplicables y corregir las deficiencias encontradas, con el fin de eliminar los riesgos identificados, y posteriormente proceder al levantamiento de las medidas preventivas". Asimismo, reiteró que el cumplimiento estricto de los reglamentos técnicos "es fundamental para garantizar la seguridad de los consumidores y prevenir accidentes derivados de la manipulación inadecuada de la energía eléctrica o el gas combustible".

Resaltó también que la infracción a los reglamentos técnicos y/o el incumplimiento de las órdenes impartidas podrá dar lugar a la imposición de multas de hasta dos mil salarios mínimos legales mensuales vigentes, conforme con el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor).

