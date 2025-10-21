En vivo
BOGOTÁ  / Andrés Carne de Res responde a orden de cierre de la SIC: "Hemos cumplido con las instrucciones"

Andrés Carne de Res responde a orden de cierre de la SIC: "Hemos cumplido con las instrucciones"

La SIC indicó que halló "graves riesgos en sus instalaciones eléctricas y de gas combustible". Por su parte, el restaurante mencionó que "las adecuaciones requeridas han sido ejecutadas en su totalidad".

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 21 de oct, 2025
Andrés Carne de Res.
