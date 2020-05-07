Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
ESCÁNDALO UNGRD
NICOLÁS MADURO
DAMAS GRATIS
ÁLVARO URIBE
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar
Noticias Caracol  / Antigua Y Barbuda

Antigua Y Barbuda

  • Comprar casa en islas del Caribe
    Islas del Caribe en las que se pueden comprar casas -
    Fotos: AFP / Freepik
    MUNDO

    ¿Qué requisitos piden las islas del Caribe para dar ciudadanía a extranjeros? Puede comprar una casa

    En algunas islas del Caribe se ofrece este beneficio a extranjeros interesados en adquirir vivienda. Conozca las condiciones.

  • Islas del Caribe que dan pasaporte por comprar vivienda: puede entrar a más 150 países sin visa
    Islas del Caribe que dan pasaporte por comprar vivienda: puede entrar a más 150 países sin visa -
    KAYAK - Jacqueline Macou en Pixabay
    ECONOMÍA

    Islas del Caribe que dan pasaporte por comprar vivienda: puede entrar a más de 150 países sin visa

    Además del pasaporte, se puede ingresar sin visa a más de 150 destinos, incluyendo el Reino Unido, la zona Schengen y Hong Kong. Estos son los requisitos.