Pico y placa en Ibagué del 22 al 26 de diciembre: así operará la normativa para navidad

Al llegar una de las semanas más críticas para el flujo vehicular debido a las festividades de fin de año, la ciudad de Ibagué ratifica la vigencia de su esquema de restricción conocido como Pico y Placa. Esta medida, que ha sido aplicada de forma ininterrumpida desde el pasado 1 de julio, tiene una proyección de cumplimiento hasta el 31 de diciembre de 2025, según reportan las autoridades de tránsito locales. Para el periodo comprendido entre el lunes 22 y el viernes 26 de diciembre, los conductores deben estar alerta a la programación establecida para evitar contratiempos en una época de alta congestión.
El sistema de rotación en Ibagué no presenta variaciones en su secuencia, basándose siempre en el último dígito de la placa del automotor. Para la semana del 22 al 26 de diciembre, el calendario de restricción se distribuye de la siguiente manera:
Dada la rigurosidad del horario, la administración municipal sostiene el mecanismo de la ‘Hora Valle’, una estrategia diseñada para permitir desplazamientos esenciales sin colapsar las vías principales en las horas de mayor demanda. Este beneficio otorga a los ciudadanos dos ventanas horarias de circulación libre, incluso si su vehículo tiene restricción ese día, teniendo como condición para acceder a este beneficio, que el carro esté matriculado en Ibagué.
Los periodos permitidos son de 9:00 a.m a 11:00 a.m y de 3:00 p.m a 5:00 p.m. Estas franjas están pensadas para que la ciudadanía pueda realizar diligencias laborales, asistir a citas médicas o cumplir con compromisos familiares urgentes, lo cual resulta particularmente relevante durante las festividades decembrinas.
El Secretario de Movilidad de Ibagué, Ricardo Fabián Rodríguez, ha sido enfático al declarar que no se otorgan permisos especiales de circulación más allá de las 15 excepciones contempladas en la ley. Dentro de este grupo exento se encuentran los vehículos eléctricos o híbridos, de servicios públicos, oficiales y aquellos que transportan a personas con discapacidad.
Para el resto de la ciudadanía, ignorar el Pico y Placa conlleva sanciones severas bajo el Código Nacional de Tránsito. La infracción, catalogada como C14, implica una multa económica equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes y la inmovilización inmediata del vehículo, lo que podría empañar las celebraciones de fin de año para los infractores.
Ante el incremento del tráfico por las compras navideñas y las visitas turísticas, la Alcaldía de Ibagué insta a los conductores a planificar sus desplazamientos con antelación. El respeto a la restricción vehicular no solo evita sanciones económicas, sino que contribuye significativamente a reducir la congestión vial en una semana donde la movilidad es un reto para todos los habitantes de la ciudad.
Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.
ANDRÉS FELIPE ADAMES RESTREPO
NOTICIAS CARACOL