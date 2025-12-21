En vivo
Noticias Caracol
COLOMBIA  / Pico y placa en Ibagué del 22 al 26 de diciembre: así operará la normativa para navidad

Pico y placa en Ibagué del 22 al 26 de diciembre: así operará la normativa para navidad

Ibagué mantiene activo su estricto esquema de pico y placa para vehículos particulares durante la semana de Navidad, operando de 6:00 a.m. a 9:00 p.m. con la rotación habitual de placas.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 21 de dic, 2025
Pico y placa en Ibagué
Pico y placa en Ibagué del 22 al 26 de diciembre.
Getty Images/ Secretaría de Tránsito y Transporte del Tolima

