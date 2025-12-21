En vivo
Disidencias de las FARC atacaron con fusil estación de Policía en Suárez, Cauca

El Ejército atribuyó el ataque a la columna Jaime Martínez del Estado Mayor Central (EMC). El hecho ocurrió mientras varios habitantes veían un partido de fútbol en la zona.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 21 de dic, 2025
Tercera División del Ejército Nacional

