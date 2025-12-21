Disidencias de las FARC atacaron con fusil estación de Policía en Suárez, Cauca

Integrantes de una disidencia de las FARC atacaron este domingo, 21 de diciembre de 2025, a tiros la estación de Policía de la localidad colombiana de Suárez (suroeste), pueblo natal de la vicepresidenta Francia Márquez, en momentos en que varios habitantes participaban en una actividad deportiva en una cancha cerca de la estación.

El ataque, que no dejó víctimas, fue repelido por soldados del Batallón de Operaciones Terrestres No. 13 de la Brigada 29 del Ejército, informó la Tercera División.



"La acción inmediata de nuestras unidades permitió proteger la vida de los ciudadanos y contener la amenaza en este municipio del norte del Cauca. El Ejército Nacional mantiene presencia y operaciones en la zona, con el propósito de preservar la tranquilidad de las comunidades y contrarrestar el accionar de los grupos armados ilegales", señaló el Ejército en su cuenta de X.



#AEstaHora | En el municipio de Suárez, #Cauca, tropas del Batallón de Operaciones Terrestres N.° 13 de la #Brigada29 repelieron un ataque armado perpetrado por el GAO-r Estructura Jaime Martínez contra la población civil que participaba en una actividad deportiva.



El ataque con ráfagas de fusil comenzó cuando parte de la población de Suárez asistía a un partido de fútbol, según el Ejército, que lo atribuyó a la columna Jaime Martínez del Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las extintas FARC.

Justamente hoy el EMC anunció un cese de operaciones contra la fuerza pública por las festividades navideñas y de fin de año, que estará vigente desde el próximo 23 de diciembre hasta el 7 de enero de 2026.

"Hemos dado la orden a nuestras unidades en todo el territorio nacional de suspender las operaciones militares ofensivas contra la fuerza pública desde el día 23 de diciembre del 2025 hasta el 7 de enero del 2026, con el objetivo de que las familias colombianas puedan compartir sin los temores propios de una confrontación armada", informó esa disidencia en un comunicado.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, reaccionó al anuncio del ELN con "cierto alivio, pero también con angustia", al advertir que, pese a que invoquen el respeto a la población civil, las acciones recientes de los grupos armados han causado daños a comunidades en varias regiones del país.

Marín pidió que estos gestos se traduzcan en hechos concretos, como la liberación de personas secuestradas y la reducción real de las confrontaciones armadas, y recordó que ceses similares anunciados en el pasado no evitaron nuevas violencias, entre ellas, desplazamientos masivos y miedo generalizado en zonas como el Catatumbo (noreste).

La vicepresidenta no se ha pronunciado sobre este ataque reciente en Suárez, pero el pasado 16 de diciembre pidió al ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, "reforzar la seguridad y retomar el orden público" en el norte del Cauca, a raíz de una toma guerrillera de las disidencias a la localidad de Buenos Aires, en la que fueron heridos ocho policías y las bombas destruyeron varias edificaciones del pueblo.

"Como Gobierno nacional no podemos permitir que estos grupos al margen de la ley impongan el terror en los territorios", manifestó entonces la vicepresidenta.

