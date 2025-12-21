En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
EMERGENCIA ECONÓMICA
ZULMA GUZMÁN
BONILLA - VELASCO
NOVENA
SALARIO MÍNIMO
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Pico y placa en Bucaramanga del 22 al 27 de diciembre: así funcionará la rotación para navidad

Pico y placa en Bucaramanga del 22 al 27 de diciembre: así funcionará la rotación para navidad

Conozca cómo funcionará la restricción del pico y placa en Bucaramanga para la semana del 22 al 27 de diciembre, incluyendo las disposiciones para el cierre del año.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 21 de dic, 2025
Comparta en:
Pico y Placa Bucaramanga
Pico y placa en Bucaramanga del 22 al 27 de diciembre.
Foto: Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad