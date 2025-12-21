Pico y placa en Bucaramanga del 22 al 27 de diciembre: así funcionará la rotación para navidad

Bucaramanga se prepara para vivir una de las semanas más intensas del año a nivel comercial y social. Con la llegada de la Navidad, la movilidad urbana se enfrenta al reto de equilibrar el flujo constante de ciudadanos y turistas. En este escenario, la Dirección de Tránsito de Bucaramanga (DTB) mantiene vigente la medida de Pico y Placa, una herramienta diseñada para mitigar la congestión vial y reducir las emisiones contaminantes en la ciudad.



Esta normativa, fundamental para el orden público, se rige bajo la Resolución 017 emitida a inicios de 2025, la cual establece la rotación obligatoria para el último trimestre del año, abarcando desde el 1 de octubre hasta el próximo 31 de diciembre.



Pico y placa en Bucaramanga hoy: rotación del 22 al 27 de diciembre

Para la semana comprendida entre el lunes 22 y el sábado 27 de diciembre, la restricción vehicular se aplicará a vehículos particulares y motocicletas de la siguiente manera, de acuerdo con el último dígito de la placa:



Lunes 22 de diciembre: restricción para placas terminadas en 3 y 4 .

restricción para placas terminadas en . Martes 23 de diciembre: no podrán circular los dígitos 5 y 6 .

no podrán circular los dígitos . Miércoles 24 de diciembre (Víspera de Navidad): la medida aplica para las placas 7 y 8 .

la medida aplica para las placas . Jueves 25 de diciembre (Día de Navidad): al ser un día festivo , la medida de Pico y Placa no tiene vigencia, permitiendo el libre tránsito para facilitar los encuentros familiares, aunque se recomienda siempre verificar posibles cambios de última hora en los canales oficiales.

al ser un día , la medida de no tiene vigencia, permitiendo el libre tránsito para facilitar los encuentros familiares, aunque se recomienda siempre verificar posibles cambios de última hora en los canales oficiales. Viernes 26 de diciembre: retorna la restricción para los dígitos 1 y 2 .

retorna la restricción para los dígitos . Sábado 27 de diciembre: la rotación especial de fin de semana afectará a las placas finalizadas en 3 y 4.

Los horarios se mantienen sin modificaciones: de lunes a viernes la restricción opera de 6:00 a.m a 8:00 p.m, mientras que el sábado el horario se reduce de 9:00 a.m a 1:00 p.m.

Es vital recordar que el Pico y Placa no es exclusivo de la capital. Esta política de movilidad tiene un alcance que integra a todo el área metropolitana, incluyendo a los municipios de Girón, Floridablanca y Piedecuesta. Esta coordinación regional busca evitar embotellamientos en los puntos de acceso y salida de la ciudad, especialmente en las horas punta (6:00 a 8:00 de la mañana y de la noche), donde la saturación de la red vial urbana alcanza sus picos máximos.



Comparendos por incumplir con el pico y placa

El desacato a esta restricción vehicular conlleva repercusiones severas para el bolsillo y la logística de los conductores. Según lo estipulado por el Código Nacional de Tránsito, la multa por circular en día restringido equivale a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, lo que representa aproximadamente $711.750 pesos. Además, la autoridad competente está facultada para realizar la inmovilización del vehículo, lo que suma costos adicionales por concepto de grúa y patios.

No obstante, existen categorías de vehículos exentos que pueden transitar libremente: vehículos de emergencia (bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil), de servicios funerarios, transporte público de pasajeros, vehículos eléctricos, oficiales, y aquellos pertenecientes a medios de comunicación.



Recomendaciones para los conductores

El director de Tránsito, Jhair Manrique, ha enfatizado la importancia de la responsabilidad ciudadana para evitar contratiempos durante las celebraciones decembrinas. Se aconseja a los conductores planificar rutas alternativas, verificar la vigencia de documentos como el SOAT y la revisión técnico-mecánica, y considerar el uso de transporte público o aplicaciones en caso de urgencia durante los días de restricción.



Mantenerse informado a través de las fuentes oficiales de la Dirección de Tránsito es la mejor estrategia para asegurar que la Navidad en Bucaramanga transcurra sin incidentes viales ni sanciones inesperadas.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

