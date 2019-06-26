En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MARÍA CORINA MACHADO
KARINA RINCÓN
DINA BOLUARTE
INPEC
MIGUEL ANGEL RUSSO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar
Noticias Caracol  / Barrio Castilla

Barrio Castilla

  • Drama de familia en Bogotá que le robaron la camioneta durante primera comunión de su hija
    El vehículo no está asegurado -
    Noticias Caracol
    BOGOTÁ

    Drama de familia en Bogotá que le robaron la camioneta durante primera comunión de su hija

    Además de que les robaron el carro, los ladrones se comunicaron y volvieron a robarlos con una extorsión. El vehículo lo habían comprado hace una semana.

  • Thumbnail
    ENTRETENIMIENTO

    J Balvin presenta su nuevo video grabado en el barrio Castilla de Medellín

    ‘Ma’G’ es el título del sencillo más reciente del artista paisa, quien en su letra se refiere a las personas que creyeron en él y su talento.

  • DefaultImageThumbnailVideo
    COLOMBIA

    Estos ladrones se la tienen velada al comercio de Kennedy, en Bogotá

    Un video de seguridad los muestra cuando roban un supermercado en el barrio Castila. En esta oportunidad se alzaron con dos millones y medio de pesos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad