Noticias Caracol Barrio Castilla
Barrio Castilla
Drama de familia en Bogotá que le robaron la camioneta durante primera comunión de su hija
Además de que les robaron el carro, los ladrones se comunicaron y volvieron a robarlos con una extorsión. El vehículo lo habían comprado hace una semana.
J Balvin presenta su nuevo video grabado en el barrio Castilla de Medellín
‘Ma’G’ es el título del sencillo más reciente del artista paisa, quien en su letra se refiere a las personas que creyeron en él y su talento.
Estos ladrones se la tienen velada al comercio de Kennedy, en Bogotá
Un video de seguridad los muestra cuando roban un supermercado en el barrio Castila. En esta oportunidad se alzaron con dos millones y medio de pesos.