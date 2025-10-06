Drama de familia en Bogotá que le robaron la camioneta durante primera comunión de su hija

Compraron una camioneta una semana antes de la primera comunión de su hija, durante la ceremonia en la iglesia ladrones se la robaron y el robo quedó grabado por cámaras de seguridad. Este es el drama que vive una familia en Bogotá.

El último fin de semana se llevaron a cabo las ceremonias de varios niños que hicieron su primera comunión en la iglesia del padre Chucho del barrio Castilla, localidad de Kennedy, occidente de la ciudad. Esta situación fue aprovechada por ladrones para llevarse el vehículo de la familia Mena.

Olga Mena, propietaria del vehículo robado, dijo en Noticias Caracol y denunció que “dejamos la camioneta estacionada porque no había parqueadero. Ya todo estaba muy lleno, había muchísima gente, había muchos niños en la primera comunión. El carro duró 20 minutos parqueado frente a la iglesia”.



Mientras la familia estaba al interior de la iglesia, dos delincuentes llegaron hasta el sitio en donde estaba en carro parqueado, lo abrieron y se lo llevaron. “Vimos dos señores grandes rompiendo el vidrio de atrás y lo abrieron. Se demoraron como unos siete minutos, más o menos, en el robo del carro”.

En medio de la confusión y la ceremonia de la primera comunión, la familia publicó en redes sociales el robo del vehículo y casi de inmediato los ladrones comenzaron a llamarlos y los volvieron a robar extorsionándolos.



“Dos millones de pesos alcanzamos a consignar, pero en ese momento nos estaban exigiendo más”, señaló Olga.

Además, la familia sostuvo que el carro no lo habían asegurado desde la compra ocho días antes. “Hace una semana lo teníamos y no lo habíamos asegurado. Lo estamos pagando. La deuda quedó en el banco y nosotros sin el carro”.

La familia pide a los ciudadanos que vean el vehículo que llamen a la Policía de Bogotá para poder recuperarlo. “Es un carro blanco KIA de placas HXY-757”.



Cómo denunciar el robo de un carro

Cuando un ciudadano es víctima del robo de su carro, debe actuar con rapidez para facilitar su recuperación y cumplir con los requisitos legales. El primer paso es verificar que el vehículo no haya sido inmovilizado por las autoridades. Si se confirma el robo, debe comunicarse de inmediato con la línea de emergencias 123 o con la Policía Nacional al 166, proporcionando datos como la placa, modelo, color y lugar del incidente.

Posteriormente, debe presentar una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación. Esta puede hacerse en línea a través del portal “¡A Denunciar!”, por teléfono al 01 8000 919748 o al 122 desde celular, o presencialmente en una estación de policía o URI. Es importante tener a la mano la cédula, la tarjeta de propiedad del vehículo y cualquier información relevante.

Si el carro está asegurado, se debe informar a la aseguradora lo antes posible, entregando copia de la denuncia y los documentos del vehículo. Este paso es clave para iniciar el proceso de reclamación. Denunciar el robo no solo permite activar la búsqueda del vehículo, sino que también protege los derechos del propietario ante posibles usos indebidos del automóvil.

