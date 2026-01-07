Las cinco claves en el proceso judicial en contra de Nicolás Maduro en Estados Unidos

Nicolás Maduro, quien fue líder del régimen de Venezuela durante casi 13 años, se declaró como "un hombre inocente" de los cargos de narcotráfico con los que la Administración de Donald Trump justifica su captura y traslado a EE. UU., y dijo ser un "prisionero de guerra" ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York durante su primera comparecencia.

Maduro entró a la corte con una ligera cojera y vestido con la ropa de un preso: zapatos naranja, pantalones caqui y una camiseta de manga corta azul marino sobre otra de color naranja. Le siguió su esposa, Cilia Flores, quien llevaba el mismo atuendo.



Para este primer paso en su proceso judicial ante la justicia estadounidense, se le quitaron las esposas y durante la audiencia, de menos de una hora, Maduro se puso los auriculares para escuchar la traducción en español del juez, los fiscales y sus abogados. Durante todo el proceso tomó notas, algunas hasta las pasó a los abogados de su esposa, e incluso le pidió al juez poder conservar sus anotaciones, derecho que se le concedió.



El juez del caso de Maduro

La primera vez que el mandatario de Venezuela tomó la palabra fue cuando el juez Alvin Hellerstein, de 92 años, le preguntó si era Nicolás Maduro, a lo que el político, además de confirmar su nombre, dijo en español que había sido "capturado" de su hogar durante una "intervención militar" y que se consideraba un "prisionero de guerra".



"Habrá tiempo y lugar para ver todo eso. (Ahora) solo queremos saber si es Nicolás Maduro", le interrumpió Hellerstein, quien dijo que su deber como juez en este proceso era asegurar que se diera "un juicio justo". El juez, nacido en Nueva York el 28 de diciembre de 1933 estudió en la Columbia University, sirvió en el Cuerpo de Abogados del Ejército de Estados Unidos entre 1957 y 1960 y trabajó casi cuatro décadas en la firma Stroock & Stroock & Lavan LLP, especializándose en disputas comerciales.

Clinton nombró juez de distrito a Hellerstein en 1998 y desde 2011 mantiene la condición de juez senior, lo que le permite continuar activo en casos selectos con menor carga de trabajo.



Los cargos de los que acusan a Maduro

La acusación formal, hecha pública el sábado y que revisa la original de 2020, imputa a Maduro los delitos de conspiración para cometer narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína, entre otros cargos. Por su parte, Flores está acusada por presuntamente participar en la conspiración para el tráfico de cocaína.

Estos cargos conllevan severas penas de prisión en caso de que los acusados sean declarados culpables. Ambos se declararon "no culpables". Maduro dijo ser "un hombre inocente" y reiteró ser el presidente de Venezuela, mientras que su esposa se declaró "completamente inocente".

Ambos pidieron una "visita consular" y, a través de sus abogados, indicaron que tenían problemas de salud que requieren atención médica, sobre todo Flores, quien tendría lesiones más graves en las costillas y apareció con unos vendajes en la frente, pero no se dieron detalles concretos.

Los abogados de Maduro en Estados Unidos

El martes, Bruce Fein, un veterano abogado que trabajó para el Gobierno de Ronald Reagan (1981-1989) y que es experto en derecho constitucional, se sumó a la defensa de Nicolás Maduro.

Fein consta desde en la plataforma judicial 'online' de EE. UU. junto al letrado de alto perfil Barry Pollack, que representó a Maduro en su primera comparecencia en un tribunal federal de Nueva York tras su captura y traslado al país suramericano el sábado en la madrugada.

Bruce Fein fue vicefiscal general asociado en el Gobierno de Reagan, es una reconocida figura del mundo legal en Washington D.C. desde hace 50 años, colabora frecuentemente con medios de comunicación, escribe libros y asesora a políticos sobre derecho.



Próxima cita de Maduro en los estrados neoyorquinos

El juez Hellerstein anotó que volverá a ver a todas las partes el 17 de marzo para la próxima audiencia. No obstante, el abogado de Maduro, Barry Pollack, planteó en la audiencia del lunes "dudas sobre la legalidad" del proceso.

Argumentó que su cliente, al ser "jefe de un Estado soberano", tiene "derecho a los privilegios" correspondientes y defendió que existen dudas sobre la legalidad de su "secuestro por parte de militares" y que se presentarían "numerosos" documentos previos al juicio para abordar esas cuestiones.

El caso mediático de Maduro

La figura de Maduro atrajo la atención de periodistas de todo el mundo, pero también de decenas de venezolanos y cubanos asentados en Nueva York. "Queremos ver historia con nuestros propios ojos", cuenta una venezolana que vino a visitar a Nueva York a su hija, Cristina, una abogada de inmigración. Ambas esperaron horas en los pasillos recubiertos de mármol del tribunal del Distrito Sur de Nueva York para ver la primera audiencia de Maduro.

Frente al tribunal hubo dos grupos reducidos de manifestantes: uno formado por venezolanos celebrando la captura y otro grupo, mayormente de estadounidenses, contra la intervención militar de la Administración Trump.