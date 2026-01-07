Estos son los puntos de concentración de manifestaciones convocadas por el presidente Petro

Este miércoles, 7 de enero de 2026, se llevarán a cabo manifestaciones convocadas por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Las concentraciones serán en horas de la tarde y el mandatario anunció que a las 4:00 de la tarde dará un discurso en la Plaza de Bolívar de Bogotá.



“Movilización general del pueblo colombiano este miércoles a las 4:00 p. m. en todas las plazas públicas del país. En la plaza de Bolívar hablaré al pueblo bogotano. ¡Colombia libre!”, escribió el presidente a través de sus redes sociales.

Angie Rodríguez, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), en rueda de prensa manifestó su apoyo a la convocatoria del jefe de Estado: “Presidente Gustavo Petro, usted no está solo, usted tiene un pueblo que lo ama y lo respalda. Mañana, a las 4:00 de la tarde, en las principales plazas del país y en la plaza de Bolívar de Bogotá, para que nos concentremos en una movilización pacífica, llena de amor y sobre todo de firmeza para defender nuestra patria".

Los puntos de concentración para las manifestaciones convocadas por el presidente Gustavo Petro son los siguientes:



Barranquilla: Paseo Bolívar

Bogotá: Plaza de Bolívar

Bucaramanga: Plaza Cívica Luis Carlos Galán Sarmiento, 4:00 p.m.

Cali: Parque Caldas; movilización desde el Sena Norte a las 3:00 p.m.

Cartagena: Concentración en la India Catalina, marcha por la avenida Venezuela hasta la Plaza de la Paz

Florencia (Caquetá): Parque San Francisco, 4:00 p.m.

Ibagué: Parque Murillo

Medellín: Parque Bicentenario (Barrio Boston); encuentro a las 3:00 p.m., salida a las 4:00 p.m. hacia La Alpujarra

Montería: Parque Simón Bolívar (Calle 27 entre carreras 2 y 3)

Neiva: Parque Santander

Riohacha: Parque Simón Bolívar, 4:00 p.m.

San Andrés Islas: Parque Simón Bolívar, 4:00 p.m.

San Jacinto (Bolívar): Comité de la Reforma Rural

San José del Guaviare: Parque Central, 3:00 p.m.

¿Por que son las manifestaciones en Colombia?

La movilización de este miércoles en Colombia ocurre cuatro días después de que fuerzas de Estados Unidos atacaran Caracas y capturaran a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en una operación rechazada por Colombia y que, según el Gobierno de Cuba, dejó al menos 32 muertos.



La convocatoria, respaldada por el Gobierno colombiano, se produce tras las declaraciones del domingo en las que Trump comentó a periodistas a bordo del Air Force One que, al igual que Venezuela, "Colombia también está muy enferma".



En referencia a Petro, Trump añadió que el país está "gobernado por un hombre enfermo al que le gusta fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos y eso es algo no va a estar haciendo por mucho tiempo".

Cuando se le preguntó si eso implicaba una posible operación de Estados Unidos en Colombia similar a la realizada en Venezuela contra Maduro, Trump respondió: "A mí me suena bien eso".

Por su parte, Petro atribuyó sus roces con Trump a que no comparte "la irracionalidad del capitalismo" que está "llevando a la humanidad, solo por codicia, a la extinción" por su afán de extraer cada vez más recursos naturales como el petróleo y el carbón. "Nos quieren volver colonias. Matar a la humanidad es matar a sus propios hijos", agregó.

En diciembre pasado, el mandatario estadounidense advirtió a Petro que sería "el siguiente" tras el líder venezolano, a quien Estados Unidos acusaba de encabezar el Cartel de los Soles, una estructura que hoy el Departamento de Justicia estadounidense rebajó a "sistema de clientelismo", eliminando a Maduro como su líder.

