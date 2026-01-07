En vivo
Publicidad

Estos son los puntos de concentración de manifestaciones convocadas por el presidente Petro

La movilización respaldada por el Gobierno se da tras las declaraciones de Trump, quien dijo que Colombia está "gobernada por un hombre enfermo" y por la que el Ejecutivo envió una nota de protesta a la Casa Blanca.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 7 de ene, 2026
Este miércoles, 7 de enero de 2026, se llevarán a cabo manifestaciones convocadas por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Las concentraciones serán en horas de la tarde y el mandatario anunció que a las 4:00 de la tarde dará un discurso en la Plaza de Bolívar de Bogotá.

“Movilización general del pueblo colombiano este miércoles a las 4:00 p. m. en todas las plazas públicas del país. En la plaza de Bolívar hablaré al pueblo bogotano. ¡Colombia libre!”, escribió el presidente a través de sus redes sociales.

Angie Rodríguez, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), en rueda de prensa manifestó su apoyo a la convocatoria del jefe de Estado: “Presidente Gustavo Petro, usted no está solo, usted tiene un pueblo que lo ama y lo respalda. Mañana, a las 4:00 de la tarde, en las principales plazas del país y en la plaza de Bolívar de Bogotá, para que nos concentremos en una movilización pacífica, llena de amor y sobre todo de firmeza para defender nuestra patria".

Los puntos de concentración para las manifestaciones convocadas por el presidente Gustavo Petro son los siguientes:

  • Barranquilla: Paseo Bolívar
  • Bogotá: Plaza de Bolívar
  • Bucaramanga: Plaza Cívica Luis Carlos Galán Sarmiento, 4:00 p.m.
  • Cali: Parque Caldas; movilización desde el Sena Norte a las 3:00 p.m.
  • Cartagena: Concentración en la India Catalina, marcha por la avenida Venezuela hasta la Plaza de la Paz
  • Florencia (Caquetá): Parque San Francisco, 4:00 p.m.
  • Ibagué: Parque Murillo
  • Medellín: Parque Bicentenario (Barrio Boston); encuentro a las 3:00 p.m., salida a las 4:00 p.m. hacia La Alpujarra
  • Montería: Parque Simón Bolívar (Calle 27 entre carreras 2 y 3)
  • Neiva: Parque Santander
  • Riohacha: Parque Simón Bolívar, 4:00 p.m.
  • San Andrés Islas: Parque Simón Bolívar, 4:00 p.m.
  • San Jacinto (Bolívar): Comité de la Reforma Rural
  • San José del Guaviare: Parque Central, 3:00 p.m.

¿Por que son las manifestaciones en Colombia?

La movilización de este miércoles en Colombia ocurre cuatro días después de que fuerzas de Estados Unidos atacaran Caracas y capturaran a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en una operación rechazada por Colombia y que, según el Gobierno de Cuba, dejó al menos 32 muertos.

La convocatoria, respaldada por el Gobierno colombiano, se produce tras las declaraciones del domingo en las que Trump comentó a periodistas a bordo del Air Force One que, al igual que Venezuela, "Colombia también está muy enferma".

En referencia a Petro, Trump añadió que el país está "gobernado por un hombre enfermo al que le gusta fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos y eso es algo no va a estar haciendo por mucho tiempo".

Cuando se le preguntó si eso implicaba una posible operación de Estados Unidos en Colombia similar a la realizada en Venezuela contra Maduro, Trump respondió: "A mí me suena bien eso".

Por su parte, Petro atribuyó sus roces con Trump a que no comparte "la irracionalidad del capitalismo" que está "llevando a la humanidad, solo por codicia, a la extinción" por su afán de extraer cada vez más recursos naturales como el petróleo y el carbón. "Nos quieren volver colonias. Matar a la humanidad es matar a sus propios hijos", agregó.

En diciembre pasado, el mandatario estadounidense advirtió a Petro que sería "el siguiente" tras el líder venezolano, a quien Estados Unidos acusaba de encabezar el Cartel de los Soles, una estructura que hoy el Departamento de Justicia estadounidense rebajó a "sistema de clientelismo", eliminando a Maduro como su líder.

