¿Cuánto subiría el pasaje del MIO para 2026? Esto dice el borrador de decreto de la Alcaldía

El valor del pasaje del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Cali, MIO, tendría un nuevo incremento a partir de enero de 2026. Así lo establece un borrador de decreto publicado por la Alcaldía de Santiago de Cali, en el que se fija una tarifa de 3.500 pesos, con un aumento de 300 pesos frente al costo vigente durante 2025, cuando el pasaje se ubicó en 3.200 pesos.



El documento, que aún debe ser firmado para entrar en vigencia, señala que el nuevo valor comenzaría a regir desde el 10 de enero de 2026 y hace parte de los ajustes anuales que realiza el Distrito para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de transporte masivo. De acuerdo con la administración distrital, la decisión estaría basada tras evaluar múltiples variables económicas, entre ellas el aumento del salario mínimo, los costos de operación, mantenimiento y reposición de la flota, así como el comportamiento histórico de la tarifa.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, se refirió al tema en declaraciones públicas y aseguró que el ajuste no será desproporcionado ni afectará de manera significativa a los usuarios frecuentes del sistema. Según explicó, el incremento se mantuvo en una línea similar a la de años anteriores, pese al aumento generalizado de los costos. En ese sentido, reiteró que el objetivo principal es proteger el bolsillo de los caleños y evitar alzas que se salgan de los rangos históricos.

El mandatario también salió al paso de los rumores que circularon en redes sociales durante los últimos días, en los que se hablaba de un supuesto aumento de hasta 500 pesos. Eder fue enfático en señalar que ese escenario nunca estuvo sobre la mesa y calificó esa información como falsa, invitando a la ciudadanía a verificar las fuentes y no dejarse llevar por versiones no oficiales.



"La extraordinaria subida del salario mínimo termina afectando el transporte público y el bolsillo de la ciudadanía, pero en ningún momento la administración ha hablado de subir 500 pesos el pasaje", se escribió en X, en la página del sistema de transporte público.



El borrador del decreto se sustenta en un amplio marco legal que regula la fijación de tarifas del transporte público en Colombia, incluyendo las leyes 105 de 1993 y 336 de 1996, así como decretos y resoluciones del Ministerio de Transporte. Estas normas establecen que los incrementos deben basarse en estudios técnicos de costos y aplicarse de forma escalonada, separándolos de otros ajustes como los del precio de los combustibles.

Dentro del análisis técnico presentado por Metro Cali S.A., se indica que la tarifa técnica promedio del sistema para 2026 se estima en más de 5.400 pesos, lo que implica un diferencial significativo frente a la tarifa que paga el usuario. Esa diferencia es cubierta a través del Fondo de Estabilización y Subsidio a la Demanda (FESDE), creado para evitar que el costo real del servicio recaiga completamente sobre los pasajeros.

El escenario finalmente avalado por la Secretaría de Movilidad corresponde a una tarifa de 3.500 pesos, considerada un punto intermedio entre la sostenibilidad financiera del sistema y la capacidad de pago de los usuarios. No es la primera vez que el MIO registra un aumento de 300 pesos, el mismo ajuste se aplicó entre 2024 y 2025, así como en periodos anteriores, lo que evidencia una tendencia de incrementos graduales.

Una vez el decreto sea firmado y publicado oficialmente, la nueva tarifa quedará en firme y será de obligatorio cumplimiento. Mientras tanto, el anuncio ya genera expectativa entre los usuarios del sistema.

