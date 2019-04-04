Noticias Caracol Barrio Cedritos
El pedido de María Corina Machado a Gustavo Petro tras atentado a activistas venezolanos en Bogotá
La Nobel de la Paz del 2025 se pronunció en sus redes sociales sobre el ataque contra Luis Peche Arteaga y Yendri Velásquez en el norte de la capital colombiana. Por su parte, el presidente Gustavo Petro también respondió.
Rastro del carro y arma de sicarios que atentaron contra activistas en Bogotá: revelan detalle clave
La Policía Metropolitana de Bogotá reveló nueva información del ataque reportado contra Luis Peche Arteaga y Yendri Velásquez en el norte de Bogotá y hablaron de la pista clave con la que hallaron el vehículo que estaría involucrado en el atentado sicarial.
Video | Fuerte pelea entre taxista y conductor de camioneta causó trancón y pánico en Bogotá
La grabación fue publicada en redes sociales y se hizo viral. Según relatan algunos de los difusores del video, el hecho se habría presentado luego de que el taxista hubiera lanzado monedas en contra del conductor del otro vehículo por presuntos cierres.
Ruptura de un tubo de gas puso en emergencia al barrio Cedritos en Bogotá
Fue necesaria la evacuación de más de 120 habitantes del sector debido al peligro que representaba para la salud.
Prohíben construir edificios de más de seis pisos en el sector de Cedritos
El proceso de densificación lleva unos 10 años, explicó Armando Lozano, director de Norma Urbana, Secretaría de Planeación. “La empresa de Acueducto nos había informado que ya las redes estaban a punto de colapsar y tocó tomar decisiones al respecto”, indicó.
Hasta el cuello dicen estar habitantes por pago de impuesto predial
Un vecino de Cedritos asegura que le llegó, con descuento, la factura por 7.500.000 pesos. Las protestas en varios sectores no paran.
Rechazan retiro de rutas de servicio público para dar espacio al SITP
Usuarios del bus conocido como Germania, que cubría desde los cementerios recorriendo todo el norte de la ciudad hasta el centro, en la calle 19 con carrera tercera, aseguran que ahora sus trayectos se han vuelto más complicados.
Capturan a segundo implicado en homicidio de ingeniero en Cedritos
El sospechoso fue detenido en Antioquia, informó la Fiscalía General.
Incendio consumió apartamento en el norte de Bogotá
Habitantes denuncian que el servicio de emergencias del edificio no estaba funcionando. También en Valledupar se presentó otra conflagración.
Paseo de mascotas en Bogotá terminó en tragedia: una mujer murió en la ciclovía
Un altercado producto de la falta de control a perros peligrosos le causó un ataque de angustia a una señora, que derivó en su muerte tras un infarto.