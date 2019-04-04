En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
POLICÍA NACIONAL
DISTURBIOS EN BOGOTÁ
VENEZUELA - EE. UU.
BABY DEMONI
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar
Noticias Caracol  / Barrio Cedritos

Barrio Cedritos

  • María Corina Machado
    María Corina Machado
    AFP / REDES SOCIALES
    BOGOTÁ

    El pedido de María Corina Machado a Gustavo Petro tras atentado a activistas venezolanos en Bogotá

    La Nobel de la Paz del 2025 se pronunció en sus redes sociales sobre el ataque contra Luis Peche Arteaga y Yendri Velásquez en el norte de la capital colombiana. Por su parte, el presidente Gustavo Petro también respondió.

  • Rastro del carro y arma de sicarios que atentaron contra activistas en Bogotá
    Rastro del carro y arma de sicarios que atentaron contra activistas en Bogotá
    REDES / NOTICIAS CARACOL
    BOGOTÁ

    Rastro del carro y arma de sicarios que atentaron contra activistas en Bogotá: revelan detalle clave

    La Policía Metropolitana de Bogotá reveló nueva información del ataque reportado contra Luis Peche Arteaga y Yendri Velásquez en el norte de Bogotá y hablaron de la pista clave con la que hallaron el vehículo que estaría involucrado en el atentado sicarial.

  • Pelea entre taxista y conductor
    En video quedó registrada la penosa escena de ambos conductores intolerantes. -
    Foto: redes sociales
    BOGOTÁ

    Video | Fuerte pelea entre taxista y conductor de camioneta causó trancón y pánico en Bogotá

    La grabación fue publicada en redes sociales y se hizo viral. Según relatan algunos de los difusores del video, el hecho se habría presentado luego de que el taxista hubiera lanzado monedas en contra del conductor del otro vehículo por presuntos cierres.

  • DefaultImageThumbnailVideo
    COLOMBIA

    Ruptura de un tubo de gas puso en emergencia al barrio Cedritos en Bogotá

    Fue necesaria la evacuación de más de 120 habitantes del sector debido al peligro que representaba para la salud.

  • DefaultImageThumbnailVideo
    COLOMBIA

    Prohíben construir edificios de más de seis pisos en el sector de Cedritos

    El proceso de densificación lleva unos 10 años, explicó Armando Lozano, director de Norma Urbana, Secretaría de Planeación. “La empresa de Acueducto nos había informado que ya las redes estaban a punto de colapsar y tocó tomar decisiones al respecto”, indicó.

  • 100415-predial-protesta.jpg
    COLOMBIA

    Hasta el cuello dicen estar habitantes por pago de impuesto predial

    Un vecino de Cedritos asegura que le llegó, con descuento, la factura por 7.500.000 pesos. Las protestas en varios sectores no paran.

  • Noticias Caracol default
    COLOMBIA

    Rechazan retiro de rutas de servicio público para dar espacio al SITP

    Usuarios del bus conocido como Germania, que cubría desde los cementerios recorriendo todo el norte de la ciudad hasta el centro, en la calle 19 con carrera tercera, aseguran que ahora sus trayectos se han vuelto más complicados.

  • 161214jesus-andres-restrepo-ortiz-homicidio-cedritos.jpg
    COLOMBIA

    Capturan a segundo implicado en homicidio de ingeniero en Cedritos

    El sospechoso fue detenido en Antioquia, informó la Fiscalía General.

  • Noticias Caracol default
    COLOMBIA

    Incendio consumió apartamento en el norte de Bogotá

    Habitantes denuncian que el servicio de emergencias del edificio no estaba funcionando. También en Valledupar se presentó otra conflagración.

  • 041114-muerta-perro.gif
    COLOMBIA

    Paseo de mascotas en Bogotá terminó en tragedia: una mujer murió en la ciclovía

    Un altercado producto de la falta de control a perros peligrosos le causó un ataque de angustia a una señora, que derivó en su muerte tras un infarto.

CARGAR MÁS