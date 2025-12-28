Erika Zapata terminó haciendo un favor mientras hacía un reportaje para el noticiero

Erika Zapata, corresponsal en Antioquia para Noticias Caracol, no podía faltar en el Especial de Inocentes de 2025.



La periodista, que se ha convertido en una de las reporteras más queridas en el país, realizaba un informe sobre el aumento en el precio de los arriendos en el departamento y para ello contactó a la propietaria de uno de sus inmuebles.



Sin embargo, al hablar con la señora, esta le comunicó que el apartamento ya había sido alquilado y la mujer aprovechó para pedirle un favor a Erika Zapata, ofreciéndole disculpas de antemano.

“Si está por ahí cerquita al aviso, ¿me lo puede quitar, por favor”, le dijo a la periodista desde el otro lado del teléfono. Erika, con su habitual amabilidad, le dijo que ya mismo lo quitaba, lo que la mujer le agradeció y ahí finalizó la conversación.

Ella no incumplió su palabra y arrancó el papel de la puerta del inmueble que ya habían arrendado.



