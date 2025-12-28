En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
CÚPULA MILITAR
CONSTITUYENTE
NAUFRAGIO EN CAUCA
ESPECIAL INOCENTES
SALARIO MÍNIMO VITAL
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección #LOMÁSTRINADO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / #LOMÁSTRINADO  / Rocio Rodríguez se le midió a hacer una prueba del Desafío: "Me retiro"

Rocio Rodríguez se le midió a hacer una prueba del Desafío: "Me retiro"

¿Cómo le fue a Rocio Rodríguez siendo desafiante por un día? Se rindió varias veces.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 28 de dic, 2025
Comparta en:
Rocio en el Desafío

Publicidad

Publicidad

Publicidad