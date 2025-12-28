Rocio Rodríguez se le midió a hacer una prueba del Desafío: "Me retiro"

Cada año, Rocío Rodríguez, presentadora de Show Caracol, se pone la camiseta con el cubrimiento de uno de los programas más vistos por los colombianos: El Desafío. La periodista va hasta la ciudadela, hace entrevistas exclusivas a los participantes y parte de la producción; sin embargo, este año se le midió a ponerse en los zapatos de los desafiantes.



Con ropa deportiva y toda la actitud empezó Rocío Rodríguez una prueba en el exigente Box Amarillo del Desafío, guiada por una persona de la producción y acompañada de uno de sus compañeros. Pero la energía se iba perdiendo con el paso de la pista, tanto que la periodista empezó a pedir que "falsearan" que habían logrado la pista.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Rocío fue tratada por la entrenadora del reality como un desafiante más y le exigía pasar por los obstáculos de manera efectiva. Toda su travesía quedó registrada en el Especial de Inocentes de este 2025.

Empezó escalando y escalando algunas rampas con una gran sonrisa, la cual fue desapareciendo cuando la periodista vio el arrastre bajo sobre el lodo, uno de los obstáculos más odiados por los desafiantes. "Ya estoy ahogada", exclamó mientras se arrastraba y quedaba toda llena de lodo y luego lamentó que con el agua se le caería la máscara de pestañas.



"'¿Y si hacemos un corte?", preguntó varias veces Rocío Rodríguez a quienes la acompañaban, quienes no se rindieron y le indicaban cómo seguir atravesando. Al final la presentadora expresó: "Me retiro", pero la convencieron de seguir.



Pero los obstáculos se hicieron más difíciles, lo que terminó rindiendo a la presentadora, quien consiguió grabar la celebración del final de la prueba.

Publicidad

NOTICIAS CARACOL