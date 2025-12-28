En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
CÚPULA MILITAR
CONSTITUYENTE
NAUFRAGIO EN CAUCA
ESPECIAL INOCENTES
SALARIO MÍNIMO VITAL
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Calendario de días festivos en Colombia 2026: fechas, puentes y descansos

Calendario de días festivos en Colombia 2026: fechas, puentes y descansos

Colombia tendrá 18 días festivos en 2026, varios de ellos trasladados al lunes, lo que permitirá más fines de semana largos durante el año.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 28 de dic, 2025
Comparta en:
Calendario de días festivos en Colombia 2026
Este es el calendario completo de feriados
Canva

Publicidad

Publicidad

Publicidad