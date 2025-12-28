Calendario de días festivos en Colombia 2026: fechas, puentes y descansos

Con la llegada de un nuevo año, muchas personas comienzan a organizar su agenda personal, laboral y familiar, y uno de los primeros puntos a revisar es el calendario de días festivos. Los feriados no solo representan pausas en la rutina, sino también oportunidades para viajar, compartir en familia o planear escapadas cortas a lo largo del año.



En Colombia, el calendario de festivos está marcado por celebraciones religiosas, fechas patrias y conmemoraciones históricas. Además, gracias a la Ley 51 de 1983, conocida como la Ley Emiliani, varios festivos se trasladan al lunes siguiente, lo que facilita la creación de los tradicionales “puentes festivos”, muy aprovechados por trabajadores, estudiantes y el sector turístico.

Si quiere saber con anticipación cuándo podrá descansar en 2026, aquí le presentamos el panorama completo de los días festivos oficiales en el país y algunas recomendaciones para sacarles el mayor provecho.



¿Cuántos días festivos habrá en Colombia en 2026?

Durante el año 2026, Colombia contará con 18 días festivos oficiales. De ese total, 11 se trasladan al lunes, lo que convierte al calendario en uno especialmente favorable para planear fines de semana largos.

Los meses que tendrán al menos un día festivo son: enero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre, lo que permite distribuir los descansos a lo largo del año.



Calendario oficial de días festivos en Colombia 2026

1 de enero (jueves): Año Nuevo

Año Nuevo 12 de enero (lunes): Reyes Magos

Reyes Magos 23 de marzo (lunes): Día de San José

Día de San José 2 de abril (jueves): Jueves Santo

Jueves Santo 3 de abril (viernes): Viernes Santo

Viernes Santo 1 de mayo (viernes): Día del Trabajo

Día del Trabajo 18 de mayo (lunes): Ascensión del Señor

Ascensión del Señor 8 de junio (lunes): Corpus Christi

Corpus Christi 15 de junio (lunes): Sagrado Corazón de Jesús

Sagrado Corazón de Jesús 29 de junio (lunes): San Pedro y San Pablo

San Pedro y San Pablo 20 de julio (lunes): Día de la Independencia

Día de la Independencia 7 de agosto (viernes) : Batalla de Boyacá

: Batalla de Boyacá 17 de agosto (lunes): Asunción de la Virgen

Asunción de la Virgen 12 de octubre (lunes): Día de la Diversidad Étnica y Cultural

Día de la Diversidad Étnica y Cultural 2 de noviembre (lunes) : Todos los Santos

: Todos los Santos 16 de noviembre (lunes): Independencia de Cartagena

Independencia de Cartagena 8 de diciembre (martes): Inmaculada Concepción

Inmaculada Concepción 25 de diciembre (viernes): Navidad

Conocer estas fechas con anticipación permite coordinar vacaciones, solicitar días libres estratégicos y planear viajes con mayor previsión.

Celebraciones regionales en 2026

Además de los días festivos oficiales, el 2026 estará marcado por importantes fiestas y eventos regionales que atraen a miles de visitantes nacionales e internacionales. Celebraciones como el Carnaval de Barranquilla, la Feria de las Flores en Medellín, la Feria de Cali o el Festival Vallenato en Valledupar se convierten en una excelente excusa para viajar y conocer la diversidad cultural del país.



Estas festividades, aunque no siempre coinciden con días feriados, suelen celebrarse cerca de puentes festivos, lo que facilita la asistencia y el turismo interno.



Recomendaciones para aprovechar los festivos de 2026

Revise con tiempo el calendario laboral y escolar.

Planee con anticipación viajes y reservas, especialmente en temporadas altas.

Combine días festivos con vacaciones para obtener descansos más largos.

Consulte siempre fuentes oficiales para confirmar fechas y posibles cambios.

