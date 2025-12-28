Calendario de días festivos en Colombia 2026: fechas, puentes y descansos

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Con la llegada de un nuevo año, muchas personas comienzan a organizar su agenda personal, laboral y familiar, y uno de los primeros puntos a revisar es el calendario de días festivos. Los feriados no solo representan pausas en la rutina, sino también oportunidades para viajar, compartir en familia o planear escapadas cortas a lo largo del año.
En Colombia, el calendario de festivos está marcado por celebraciones religiosas, fechas patrias y conmemoraciones históricas. Además, gracias a la Ley 51 de 1983, conocida como la Ley Emiliani, varios festivos se trasladan al lunes siguiente, lo que facilita la creación de los tradicionales “puentes festivos”, muy aprovechados por trabajadores, estudiantes y el sector turístico.
Si quiere saber con anticipación cuándo podrá descansar en 2026, aquí le presentamos el panorama completo de los días festivos oficiales en el país y algunas recomendaciones para sacarles el mayor provecho.
Durante el año 2026, Colombia contará con 18 días festivos oficiales. De ese total, 11 se trasladan al lunes, lo que convierte al calendario en uno especialmente favorable para planear fines de semana largos.
Los meses que tendrán al menos un día festivo son: enero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre, lo que permite distribuir los descansos a lo largo del año.
Conocer estas fechas con anticipación permite coordinar vacaciones, solicitar días libres estratégicos y planear viajes con mayor previsión.
Además de los días festivos oficiales, el 2026 estará marcado por importantes fiestas y eventos regionales que atraen a miles de visitantes nacionales e internacionales. Celebraciones como el Carnaval de Barranquilla, la Feria de las Flores en Medellín, la Feria de Cali o el Festival Vallenato en Valledupar se convierten en una excelente excusa para viajar y conocer la diversidad cultural del país.
Estas festividades, aunque no siempre coinciden con días feriados, suelen celebrarse cerca de puentes festivos, lo que facilita la asistencia y el turismo interno.
HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL