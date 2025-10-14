En vivo
BOGOTÁ  / Rastro del carro y arma de sicarios que atentaron contra activistas en Bogotá: revelan detalle clave

Rastro del carro y arma de sicarios que atentaron contra activistas en Bogotá: revelan detalle clave

La Policía Metropolitana de Bogotá reveló nueva información del ataque reportado contra Luis Peche Arteaga y Yendri Velásquez en el norte de Bogotá y hablaron de la pista clave con la que hallaron el vehículo que estaría involucrado en el atentado sicarial.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 14 de oct, 2025
Rastro del carro y arma de sicarios que atentaron contra activistas en Bogotá
