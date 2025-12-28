En vivo
Noticias Caracol  / MUNDO  / Maduro exaltó "lealtad suprema" de Fuerza Armada durante 2025, tras tensiones con EE. UU.

Maduro exaltó "lealtad suprema" de Fuerza Armada durante 2025, tras tensiones con EE. UU.

En medio de un acto militar, Nicolás Maduro aseguró que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana cerró 2025 con "valentía" luego de estar "amenazados por Goliat", refiriéndose a las tensiones con Donald Trump.

Por: EFE
Actualizado: 28 de dic, 2025
Maduro exaltó "lealtad suprema" de Fuerza Armada durante 2025, tras tensiones con EE. UU.
Manifestó su admiración en medio de una jornada de conmemoración militar -
Archivo

