A ritmo de salsa, así fue la presentación de Lady Gaga junto a Bad Bunny en el Super Bowl 2026

La magia del Super Bowl 2026 no solo se vivió en el campo, sino también en el escenario del medio tiempo, donde Bad Bunny y Lady Gaga protagonizaron uno de los momentos más comentados de la noche. La cantante estadounidense sorprendió al público al interpretar una versión especial de su éxito “Die With A Smile” adaptada con ritmos de salsa.



Demostrando no solo su talento vocal, sino también una sorprendente fluidez en la danza. Vestida de azul, con una gran flor de maga y tacones rojos, Lady Gaga se movió al compás de maracas y congos, acompañada de un grupo de bailarines que reforzaron la energía caribeña del espectáculo.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

En medio de la presentación de Bad Bunny, la artista también se sumó para acompañarlo con baile mientras que el cantante interpretaba uno de sus temas, 'Baile Inolvidable', creando un momento memorable de interacción y química entre ambos artistas, algo que generó emoción en miles de personas en redes sociales.

Bad Bunny también invitó a Ricky Martin alshow para interpretar juntos una versión breve de “Lo que le pasó a Hawái”, uno de los temas más recientes de su álbum ganador del Grammy, Debí Tirar Más Fotos. La canción, con un trasfondo de protesta social, denuncia la gentrificación y el desplazamiento de comunidades locales en Puerto Rico, usando la historia de Hawái como advertencia sobre los efectos del turismo masivo y la pérdida de identidad cultural.



#BadBunny and #LadyGaga dance together during the #SuperBowl Halftime Show.



Gaga made a surprise appearance in the middle of Bad Bunny's halftime set to sing "Die With A Smile."



(via NBC/NFL/Apple Music) pic.twitter.com/YlrycIjKHs — Variety (@Variety) February 9, 2026

Publicidad

Este encuentro no ha sido el único pues su cercanía se remonta a la gala de los Grammy 2026, cuando Bad Bunny recibió el premio a Mejor Álbum por Debí Tirar Más Fotos. En esa ocasión, Lady Gaga se mostró visiblemente conmovida por el triunfo del puertorriqueño y por el potente mensaje que ofreció sobre el ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

En entrevista posterior, Lady Gaga expresó su admiración por Bad Bunny y la importancia de su discurso: “Estoy tan feliz por él… Es un músico y un ser humano brillante. Lo que dijo es sumamente importante. Lo que está pasando en este país es desgarrador, y tenemos mucha suerte de tener líderes como él que hablen de lo que es correcto”, declaró ante los micrófonos del programa ET.

Publicidad

Fuera de cámara, los gestos de apoyo también quedaron evidenciados, fotos y videos que circulan en redes sociales muestran a Lady Gaga abrazando a Bad Bunny por la espalda durante la ceremonia de los Grammy, un momento espontáneo que provocó que el artista sonriera y dejara caer su cabeza al respaldo de la silla en señal de felicidad.

El poderoso discurso de Bad Bunny en los Grammy también fue recordado durante el Super Bowl. El puertorriqueño dedicó su premio a todas las personas que han tenido que dejar su hogar y seguir sus sueños, incluyendo a los latinos del mundo entero y a todos los artistas que, como él, luchan por reconocimiento y respeto. Antes de dar gracias, enfatizó su postura frente al ICE: “Antes de decir gracias a Dios, voy a decir fuera ICE”, provocando una fuerte ovación de los asistentes. Además, señaló que “el odio solo genera más odio", mensajes que sin duda fueron llevados a la tarima del Super Bowl.

La combinación de la salsa, el carisma de Lady Gaga y la energía contagiosa de Bad Bunny logró que el público del Levi’s Stadium y millones de televidentes en todo el mundo vivieran un espectáculo cargado de emoción, cultura y unidad, demostrando una vez más que la música puede trascender fronteras y convertirse en un puente de identidad y orgullo latino.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co