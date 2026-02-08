En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
FRENTE FRÍO
JAIRO CASTELLANOS
CONSULTAS
SUPER BOWL
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / A ritmo de salsa, así fue la presentación de Lady Gaga junto a Bad Bunny en el Super Bowl 2026

A ritmo de salsa, así fue la presentación de Lady Gaga junto a Bad Bunny en el Super Bowl 2026

Durante el show de Bad Bunny en el Super Bowl 2026, la energía del escenario se multiplicó cuando Lady Gaga se unió al cantante para bailar al ritmo de la salsa, creando un momento inolvidable que celebró la música latina frente a millones de espectadores.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 8 de feb, 2026
Comparta en:
Al ritmo y baile de la salsa: así fue la presentación de Lady Gaga en el Super Bowl 2026
Así fue la presentación de Lady Gaga -
X: @RDTLadyGaga

La magia del Super Bowl 2026 no solo se vivió en el campo, sino también en el escenario del medio tiempo, donde Bad Bunny y Lady Gaga protagonizaron uno de los momentos más comentados de la noche. La cantante estadounidense sorprendió al público al interpretar una versión especial de su éxito “Die With A Smile” adaptada con ritmos de salsa.

Demostrando no solo su talento vocal, sino también una sorprendente fluidez en la danza. Vestida de azul, con una gran flor de maga y tacones rojos, Lady Gaga se movió al compás de maracas y congos, acompañada de un grupo de bailarines que reforzaron la energía caribeña del espectáculo.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

En medio de la presentación de Bad Bunny, la artista también se sumó para acompañarlo con baile mientras que el cantante interpretaba uno de sus temas, 'Baile Inolvidable', creando un momento memorable de interacción y química entre ambos artistas, algo que generó emoción en miles de personas en redes sociales.

Últimas Noticias

  1. Casita de Bad Bunny
    Karol G y Pedro Pascal -
    Redes Sociales
    ENTRETENIMIENTO

    Karol G, Pedro Pascal y otros famosos en la casita de Bad Bunny en el Super Bowl 2026

  2. Bad Bunny.
    Bad Bunny.
    Afp
    ENTRETENIMIENTO

    Lo que dijo Bad Bunny en medio de su presentación en el Super Bowl y que conmovió a todo el público

Bad Bunny también invitó a Ricky Martin alshow para interpretar juntos una versión breve de “Lo que le pasó a Hawái”, uno de los temas más recientes de su álbum ganador del Grammy, Debí Tirar Más Fotos. La canción, con un trasfondo de protesta social, denuncia la gentrificación y el desplazamiento de comunidades locales en Puerto Rico, usando la historia de Hawái como advertencia sobre los efectos del turismo masivo y la pérdida de identidad cultural.

Publicidad

Este encuentro no ha sido el único pues su cercanía se remonta a la gala de los Grammy 2026, cuando Bad Bunny recibió el premio a Mejor Álbum por Debí Tirar Más Fotos. En esa ocasión, Lady Gaga se mostró visiblemente conmovida por el triunfo del puertorriqueño y por el potente mensaje que ofreció sobre el ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

En entrevista posterior, Lady Gaga expresó su admiración por Bad Bunny y la importancia de su discurso: “Estoy tan feliz por él… Es un músico y un ser humano brillante. Lo que dijo es sumamente importante. Lo que está pasando en este país es desgarrador, y tenemos mucha suerte de tener líderes como él que hablen de lo que es correcto”, declaró ante los micrófonos del programa ET.

Publicidad

Fuera de cámara, los gestos de apoyo también quedaron evidenciados, fotos y videos que circulan en redes sociales muestran a Lady Gaga abrazando a Bad Bunny por la espalda durante la ceremonia de los Grammy, un momento espontáneo que provocó que el artista sonriera y dejara caer su cabeza al respaldo de la silla en señal de felicidad.

El poderoso discurso de Bad Bunny en los Grammy también fue recordado durante el Super Bowl. El puertorriqueño dedicó su premio a todas las personas que han tenido que dejar su hogar y seguir sus sueños, incluyendo a los latinos del mundo entero y a todos los artistas que, como él, luchan por reconocimiento y respeto. Antes de dar gracias, enfatizó su postura frente al ICE: “Antes de decir gracias a Dios, voy a decir fuera ICE”, provocando una fuerte ovación de los asistentes. Además, señaló que “el odio solo genera más odio", mensajes que sin duda fueron llevados a la tarima del Super Bowl.

La combinación de la salsa, el carisma de Lady Gaga y la energía contagiosa de Bad Bunny logró que el público del Levi’s Stadium y millones de televidentes en todo el mundo vivieran un espectáculo cargado de emoción, cultura y unidad, demostrando una vez más que la música puede trascender fronteras y convertirse en un puente de identidad y orgullo latino.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Lady Gaga

Bad Bunny

Super Bowl

Publicidad

Publicidad

Publicidad