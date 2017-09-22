Noticias Caracol Dominica
¿Qué requisitos piden las islas del Caribe para dar ciudadanía a extranjeros? Puede comprar una casa
En algunas islas del Caribe se ofrece este beneficio a extranjeros interesados en adquirir vivienda. Conozca las condiciones.
Islas del Caribe que dan pasaporte por comprar vivienda: puede entrar a más de 150 países sin visa
Además del pasaporte, se puede ingresar sin visa a más de 150 destinos, incluyendo el Reino Unido, la zona Schengen y Hong Kong. Estos son los requisitos.
Huracán María deja graves afectaciones en Puerto Rico, Dominica y República Dominicana
Ahora se aleja de Haití y va rumbo a las Islas Turcas y Caicos, así como al sureste de Bahamas.
Realizan sentido homenaje en el Empire State a víctimas de huracán María y terremoto en México
El famoso edificio se fue iluminando con los colores de las banderas de los países afectados, entre ellos, Puerto Rico, Islas Vírgenes y Dominica.
“Lo peor aún no pasa”: huracán María deja 15 viviendas destruidas tras paso por República Dominicana
También ha causado desbordamientos de ríos y arroyos. Cerca 300.000 personas se encuentran sin servicio de electricidad.
Gol Caracol
Apneista Sofía Gómez, “con el corazón hecho pedazos” al ver a su pueblo destruido por huracán María
La colombiana publicó fotografías del estado en que quedó Dominica, isla del Caribe donde suele entrenar, después del ciclón.
Mi techo se voló: angustioso relato del primer ministro de Dominica tras impacto del huracán María
Luego de llegar a categoría 5 fue clasificado como “potencialmente catastrófico”. Sus vientos han alcanzado los 257 kilómetros por hora.
Tras Irma, el Caribe se prepara para llegada del fortalecido huracán María
Sigue ganando fuerza y avanza en línea recta hacia Dominica y Martinica. Las Antillas Menores, en alerta.
Gol Caracol
¡Sumergirse es llegar a lo más alto! Sofía Gómez bate récord mundial de apnea
Alcanzó 83 metros de profundidad en la categoría ‘peso constante con bialetas’, durante el Dive Fest de Dominica.
Huracán Matthew castiga a Cuba tras dejar siete muertos en Haití y Dominicana
De categoría 4 en la escala de Saffir-Simpson de cinco niveles, Matthew tocó tierra en el extremo oriente de la isla poco antes de las 19H00 locales (23H00 GMT) del martes, con vientos de hasta 220 km/h.