Dominica

Dominica

  • Comprar casa en islas del Caribe
    Islas del Caribe en las que se pueden comprar casas -
    Fotos: AFP / Freepik
    MUNDO

    ¿Qué requisitos piden las islas del Caribe para dar ciudadanía a extranjeros? Puede comprar una casa

    En algunas islas del Caribe se ofrece este beneficio a extranjeros interesados en adquirir vivienda. Conozca las condiciones.

  • Islas del Caribe que dan pasaporte por comprar vivienda: puede entrar a más 150 países sin visa
    Islas del Caribe que dan pasaporte por comprar vivienda: puede entrar a más 150 países sin visa -
    KAYAK - Jacqueline Macou en Pixabay
    ECONOMÍA

    Islas del Caribe que dan pasaporte por comprar vivienda: puede entrar a más de 150 países sin visa

    Además del pasaporte, se puede ingresar sin visa a más de 150 destinos, incluyendo el Reino Unido, la zona Schengen y Hong Kong. Estos son los requisitos.

  • AFP
    MUNDO

    Huracán María deja graves afectaciones en Puerto Rico, Dominica y República Dominicana

    Ahora se aleja de Haití y va rumbo a las Islas Turcas y Caicos, así como al sureste de Bahamas.

  • 2209empirestate.jpg
    MUNDO

    Realizan sentido homenaje en el Empire State a víctimas de huracán María y terremoto en México

    El famoso edificio se fue iluminando con los colores de las banderas de los países afectados, entre ellos, Puerto Rico, Islas Vírgenes y Dominica.

  • republica-dominicana-maria.jpg
    MUNDO

    “Lo peor aún no pasa”: huracán María deja 15 viviendas destruidas tras paso por República Dominicana

    También ha causado desbordamientos de ríos y arroyos. Cerca 300.000 personas se encuentran sin servicio de electricidad.

  • sofia-gomez_0.jpg
    Gol Caracol

    Apneista Sofía Gómez, “con el corazón hecho pedazos” al ver a su pueblo destruido por huracán María

    La colombiana publicó fotografías del estado en que quedó Dominica, isla del Caribe donde suele entrenar, después del ciclón.

  • dominica.jpg
    MUNDO

    Mi techo se voló: angustioso relato del primer ministro de Dominica tras impacto del huracán María

    Luego de llegar a categoría 5 fue clasificado como “potencialmente catastrófico”. Sus vientos han alcanzado los 257 kilómetros por hora.

  • AFP
    MUNDO

    Tras Irma, el Caribe se prepara para llegada del fortalecido huracán María

    Sigue ganando fuerza y avanza en línea recta hacia Dominica y Martinica. Las Antillas Menores, en alerta.

  • apnea.jpg
    Gol Caracol

    ¡Sumergirse es llegar a lo más alto! Sofía Gómez bate récord mundial de apnea

    Alcanzó 83 metros de profundidad en la categoría ‘peso constante con bialetas’, durante el Dive Fest de Dominica.

  • matthew_1.jpg
    MUNDO

    Huracán Matthew castiga a Cuba tras dejar siete muertos en Haití y Dominicana

    De categoría 4 en la escala de Saffir-Simpson de cinco niveles, Matthew tocó tierra en el extremo oriente de la isla poco antes de las 19H00 locales (23H00 GMT) del martes, con vientos de hasta 220 km/h.

