Noticias Caracol Freddy Rincón
Freddy Rincón
-
Giro en el caso de la muerte del exfutbolista Freddy Rincón: ¿su familia recibirá indemnización?
Una decisión del Tribunal de Cali le dio un giro al caso del exfutbolista colombiano Freddy Rincón, fallecido en un accidente de tránsito en 2022. El exdeportista se pasó un semáforo en rojo, pero el bus que lo chocó iba en exceso de velocidad.
-
El llanto de Jorge Luis Pinto al hablar de su 'hijo' Freddy Rincón
El técnico protagonizó un emotivo momento al recordar al exfutbolista en entrevista con Javier Hernández Bonnet, director general de Gol Caracol.
-
En este estadio guardan el balón con el que Freddy Rincón le dio alegría a todo un país
Con este recuerdo, honran al exfutbolista que marcó el gol icónico ante Alemania en el Mundial de Italia 90.
-
Las anécdotas de Freddy Rincón: así fue la entrevista del 'Coloso' en ‘The Suso's show’
El exfutbolista vallecaucano recordó los mejores momentos que tuvo en su carrera durante su interlocución con el comediante.
-
Freddy Rincón también apareció en la laureada película ‘Encanto’
El histórico gol que el ‘Coloso de Buenaventura’ le marcó a Alemania en Italia 90 fue homenajeado en una de las escenas del filme.
-
Nuevo parte médico sobre Freddy Rincón: “Su condición sigue siendo muy crítica”
Desde la clínica en la que lo atienden recalcaron que “su pronóstico no ha cambiado” y que continúa en UCI.