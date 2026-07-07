Retrospectiva de Alonso Ruizpalacios en la Cinemateca de Bogotá: películas del director mexicano

Entre los nombres que suenan dentro del cine de México en la última década resalta el de Alonso Ruizpalacios , egresado de la Real Academia de Arte Dramático RADA, de Londres, quien por estos días estará en la capital colombiana en el marco del Bogotá Audiovisual Market (BAM) y presentando su retrospectiva en la Cinemateca de Bogotá.



El mexicano, que además estudió dirección y actuación en el Foro Teatro Contemporáneo de México, tiene un destacado recorrido desde que estrenó "Güeros" (2014), su primera película. "Ruizpalacios ha encontrado por medio de una obra breve y memorable maneras de inventar y jugar con el lenguaje cinematográfico", se lee en un comunicado de los organizadores.

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"La Retrospectiva Alonso Ruizpalacios hace un recorrido a través de la carrera del director mexicano que sorprendió a Latinoamérica en 2014 con su primer largometraje 'Güeros', película que ganó más de cuarenta premios en festivales en todo el mundo -incluyendo el de Mejor Ópera Prima en la Berlinale de 2013- y que se ha convertido a través de los años en una obra de culto", agregaron.

Además los largometrajes que ha dirigido, Ruizpalacios también ha sido productor de series como "Andor" de la saga "Star Wars" y un capítulo de "Narcos: México". La retrospectiva se realiza del 8 al 12 de julio, gracias a la alianza entre el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), a través de la Cinemateca de Bogotá y el Bogotá Audiovisual Market.



¿Cuáles serán las películas de la Retrospectiva de Alonso Ruizpalacios?

Güeros (2014) México. 111 min.

"Sombra y Santos viven afincados en un apartamento al que hace tiempo ya le cortaron la luz por no pagar la renta. Reciben la visita del hermano menor de Sombra, Tomás, enviado por su madre porque ya no se soportan. La llegada del chico cambia las cosas y los tres deciden emprender un viaje para rendir homenaje a un músico mítico que oía el padre de Sombra y Tomás, y que según ellos pudo haber salvado al rock mexicano".



Miércoles 8 de julio | 7 p. m. | Sala Capital *Conversatorio con Alonso Ruizpalacios

Sábado 11 de julio | 1:30 p. m. | Sala Capital

Museo (2018) México. 128 min.

"La cinta cuenta las circunstancias que rodearon al robo de varios artefactos prehispánicos del Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México en 1985, y la sorpresa de las autoridades al descubrir que los autores de semejante hazaña habían sido dos jóvenes marginales de los suburbios, Carlos Perches y Ramón Sardina (García Bernal y Leonardo Ortizgris), en lugar de los ladrones profesionales de arte a los que se le atribuía la sustracción de los objetos".



Jueves 9 de julio | 5 p. m. | Sala Capital

Sábado 11 de julio | 4 p. m. | Sala Capital

Una película de policías (2021) México. 107 min.

"Una atrevida apuesta audiovisual que combina el documental y elementos de ficción. La película da voz a una de las instituciones más controvertidas de México: la policía, y desentraña las causas de la crisis de impunidad que afecta al sistema de justicia".



Jueves 9 de julio | 7:30 p. m. | Sala 2 *Entrada libre

Domingo 12 de julio | 4:30 p. m. | Sala Capital *Entrada libre

La cocina (2024) México, EE. UU. 139 min.

"Es la hora punta del almuerzo en The Grill, una trampa para turistas de Nueva York que atiende a miles de clientes un viernes normal como hoy. Ha desaparecido dinero de la caja y todos los trabajadores están siendo interrogados. La mayoría de ellos son inmigrantes ilegales y luchan por defender su trabajo, el único lugar que les corresponde en el mundo; mientras preparan un sinfín de platos, tratando de seguir el ritmo del flujo constante de pedidos que llegan del comedor. Uno de los cocineros es Pedro, un joven mexicano que busca en la vida algo más que este trabajo. Es un soñador que está enamorado de Julia, una camarera estadounidense que no puede comprometerse en una relación con un extranjero indocumentado".



Viernes 10 de julio | 4:30 p. m. | Sala Capital *Entrada libre

Domingo 12 de julio | 7:00 p. m. | Sala Capital *Entrada libre

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