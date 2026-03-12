Giro en el caso de la muerte del exfutbolista Freddy Rincón: ¿su familia recibirá indemnización?

Después de cuatro años, el Tribunal de Cali establece nuevas responsabilidades en el accidente en el que murió el exfutbolista Freddy Rincón. El ente revocó el fallo inicial sobre el accidente de tránsito ocurrido en la madrugada del 11 de abril del 2022 en Cali, especificamente en la calle 5 con carrera 34, en el que murió el exdeportista.

En el accidente estaba involucrado un bus del sistema masivo MIO y que en un principio solo se había evaluado la conducta individual. "Que al principio del accidente todo se enfocó en el video donde se veía que el carro de Freddy se pasó el semáforo en rojo, pero no se estudió, no se analizó el exceso de velocidad del conductor del bus", dijo Luis Felipe Hurtado, abogado y representante legal de la familia de Freddy Rincón, en declaraciones para Noticias Caracol.



¿Cuáles serían las nuevas responsabilidades en el accidente de tránsito en el que falleció Freddy Rincón?

Tras el análisis de nuevas pruebas técnicas se evidenció que el bus del MIO circulaba casi al doble de la velocidad permitida en una intersección vial que es 30 km/h. "En primera instancia el juez consideró que eso era una velocidad permitida y el tribunal lo que concluye es que la velocidad máxima permitida en zona semaforizada son 30 km/h, por eso decide condenarlo", agregó Hurtado. (Le puede interesar: El llanto de Jorge Luis Pinto al hablar de su 'hijo' Freddy Rincón: nostalgia y sinceridad al máximo).



Según expertos, esta nueva determinación abre la posibilidad de indemnizar a los demandantes, sin embargo es un proceso que tardaría varios años. "Deberá seguir una liquidación de perjuicios y en la medida en que la responsabilidad es declarada compartida, la empresa responderá por la parte porcentual que el tribunal le llegue a adjudicar como culpa compartida", dijo Víctor Hugo Vallejo, abogado especialista en derecho de tránsito, quien también habló para este medio.



En este caso será la aseguradora la encargada de responder. "Estas empresas de transporte masivo para poder operar deben contar con pólizas de responsabilidad civil contractual y en este caso extracontractual que las amparen contra los riesgos inherentes a la actividad transportadora", dijo un funcionario en unas declaraciones. El bus implicado e el accidente de tránsito estaba adscrito a la empresa operadora Blanco y Negro Masivo S.A., la cual Noticias Caracol buscó pero no obtuvo respuesta. (Lea: Las anécdotas de Freddy Rincón: así fue la entrevista del 'Coloso' en ‘The Suso's show’).

