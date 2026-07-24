Resultados Lotería del Risaralda, último sorteo hoy viernes, 24 de julio de 2026: números

Este viernes 24 de julio de 2026, la Lotería del Risaralda lleva a cabo una nueva edición de su tradicional sorteo, consolidándose como uno de los juegos de suerte y azar de mayor prestigio en el Eje Cafetero y en toda la geografía colombiana. La jornada de hoy despierta un notable interés entre miles de apostadores que mantienen la firme expectativa de obtener el premio mayor, el cual supera los 2.333 millones de pesos, además de aspirar a una robusta lista de premios secos y otros incentivos especiales diseñados para premiar la fidelidad del público. El evento se desarrolla durante las horas de la noche y cuenta con una amplia difusión mediática, siendo transmitido en directo a través de las señales autorizadas y las plataformas digitales institucionales de la entidad. En este momento, los reportes preliminares indican que la confirmación oficial del número ganador para el premio mayor está en proceso de verificación, por lo que se recomienda a todos los participantes consultar los boletines autorizados para corroborar los resultados definitivos de este viernes. Esta edición mantiene el atractivo plan de premios que caracteriza a la institución, distribuyendo importantes recursos económicos en diversas categorías para ampliar las oportunidades de éxito de quienes adquieren su billete.



Lotería de Risaralda 17 de julio

Números ganadores : 1 6 1 7

: 1 6 1 7 Serie: 199

¿Cómo jugar la Lotería del Risaralda?

La participación en la Lotería del Risaralda se realiza mediante la compra de un billete físico o una fracción electrónica debidamente autorizada. El sistema de juego exige que el apostador seleccione un número de cuatro cifras junto con su respectiva serie; para hacerse acreedor al premio mayor, es indispensable que exista una coincidencia total entre el número apostado y el resultado del sorteo oficial.

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Además del premio principal, el reglamento contempla múltiples beneficios para los jugadores a través de las aproximaciones y diversas categorías de premios secos, lo que incrementa significativamente las probabilidades de ganar. Una vez que el sorteo concluye, los resultados se divulgan con celeridad en los canales oficiales de la lotería, así como en portales especializados y medios de comunicación de circulación nacional.



¿Cuánto cuesta la Lotería del Risaralda?

La comercialización de la Lotería del Risaralda se efectúa por medio de una extensa red de distribuidores y loteros autorizados que ofrecen billetes completos y fracciones. El costo de estos productos presenta variaciones que dependen de la emisión actual y de las características específicas del sorteo; por tal motivo, la entidad sugiere a los interesados verificar el precio vigente directamente en los puntos de venta o en sus medios institucionales. La opción de adquirir fracciones permite que un sector más amplio de la población participe en los sorteos semanales con inversiones moderadas, ajustándose a distintos presupuestos.



¿De cuánto es el premio mayor de la Lotería del Risaralda?

Para la jornada de este viernes 24 de julio de 2026, el plan de premios está liderado por un premio mayor de 2.333 millones de pesos. Este monto encabeza una estructura que incluye incentivos de gran valor como “La Escalera Millonaria” por 60 millones, “El Gordo de la Risaralda” por 300 millones, el “Ángel de la Suerte” por 200 millones y la “Mula Millonaria” con un premio de 150 millones de pesos.

Asimismo, la estructura de premios contempla otras denominaciones como el “Milagro Millonario”, “Guacas de Oro”, “Cofres de Diamantes”, “Trébol de la Fortuna”, “De Perla” y la “Cosecha Millonaria”, las cuales reparten cientos de millones adicionales entre los participantes.



¿Qué días juega la Lotería del Risaralda?

La Lotería del Risaralda realiza sus sorteos de manera regular todos los viernes en horario nocturno. En los casos en que la fecha coincida con un día festivo, la entidad tiene la potestad de trasladar el sorteo al siguiente día hábil, siguiendo las disposiciones legales y organizativas vigentes. El sorteo de hoy sigue la programación habitual y congrega nuevamente a miles de jugadores en todo el territorio nacional.



¿Qué hacer si se gana la Lotería del Risaralda?

Si un ciudadano resulta favorecido, el primer paso fundamental es conservar el billete original en óptimas condiciones, ya que este es el único soporte válido para la reclamación. El ganador debe verificar la autenticidad de su premio mediante los canales oficiales y luego iniciar el trámite ante la entidad.



La lotería cuenta con una sede administrativa en la calle 19 # 7-53, en la ciudad de Pereira, donde se brinda atención presencial. Además, los ganadores pueden comunicarse a las líneas telefónicas (606) 3236060, (606) 3236063 y (606) 3236079 para recibir la orientación necesaria sobre los documentos y requisitos legales requeridos para el cobro de sus premios. Mientras se consolidan los datos finales de hoy, los apostadores permanecen atentos a los anuncios oficiales para conocer la suerte de este viernes.

