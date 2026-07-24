Resultados Lotería de Santander último sorteo de hoy, viernes 24 de julio de 2026: números ganadores

Los apostadores en Colombia están atentos a la actualización oficial de la Lotería de Santander, cuyo billete entrega atractivos premios millonarios en el marco del calendario oficial de juegos de suerte y azar. A continuación se presentan las cifras verificadas por las autoridades de la mesa de juego para que los ciudadanos constaten si sus tiquetes resultaron galardonados.



Resultados Lotería de Santander último sorteo de hoy, viernes 24 de julio de 2026

La combinación principal que otorga el premio mayor de este tradicional juego departamental ha quedado registrada de la siguiente forma tras la extracción de las balotas:



Número ganador del Premio Mayor: 7197

7197 Serie correspondiente: 193

¿Cómo funciona la Lotería de Santander?

En caso de resultar beneficiado con algún acierto, el participante debe seguir el protocolo establecido por la administración de la lotería para hacer efectivo el desembolso del dinero. Para adelantar el trámite de cobro ante los distribuidores autorizados o la sede central de la lotería, el portador debe presentar la siguiente documentación en regla:



Tiquete original: El billete o la fracción ganadora debe encontrarse en perfecto estado, sin tachaduras, borrones, roturas o alteraciones físicas que impidan su lectura gráfica y de código de barras.

El billete o la fracción ganadora debe encontrarse en perfecto estado, sin tachaduras, borrones, roturas o alteraciones físicas que impidan su lectura gráfica y de código de barras. Documento de identidad: Copia legible de la cédula de ciudadanía del ganador ampliada al 150 %.

Copia legible de la cédula de ciudadanía del ganador ampliada al 150 %. Diligenciamiento de formularios: Para montos elevados, se exige completar el formulario de identificación de origen de fondos y prevención del lavado de activos (SIPLAFT).

El trámite puede efectuarse directamente en la red comercial habilitada si el monto es menor, o mediante los canales institucionales si se trata del premio mayor o de secos principales. Los ganadores deben tener presente los límites temporales que fija la legislación nacional para la reclamación de acreencias derivadas de juegos de suerte y azar. De acuerdo con lo estipulado en la Ley 1393 de 2010, el término máximo para solicitar el pago de un premio es de un (1) año calendario, contado a partir de la fecha exacta en que se realizó el sorteo. Si el premio no es reclamado en este lapso, los recursos son transferidos directamente a la financiación de los servicios de salud pública del país, perdiendo el portador todo derecho sobre la suma ganada.

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Cualquier ganancia obtenida mediante la Lotería de Santander está sujeta a las disposiciones tributarias vigentes fijadas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).



Impuesto a las ganancias ocasionales: Todo premio que supere el tope fijado en Unidades de Valor Tributario (UVT) tiene una deducción obligatoria del 20 % en el momento de la liquidación.

Todo premio que supere el tope fijado en Unidades de Valor Tributario (UVT) tiene una deducción obligatoria del 20 % en el momento de la liquidación. Mecanismos de pago: Los valores de alta cuantía son pagados mediante cheque de gerencia o transferencia bancaria a la cuenta personal del titular para garantizar la seguridad y trazabilidad del proceso.

Adquirir los billetes en puntos de venta formales o plataformas autorizadas garantiza que el apostador cuente con el respaldo de las entidades estatales encargadas de la supervisión. Todos los concesionarios y loterías en Colombia operan bajo la vigilancia e inspección de Coljuegos, el organismo descentralizado que vela por la transparencia de las baloteras y el cumplimiento de las tablas de pago. Apostar de manera legal evita posibles fraudes, asegura la entrega del dinero en caso de ganar y contribuye de forma directa con la transferencia de recursos económicos destinados a la red hospitalaria pública.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

