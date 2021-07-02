Noticias Caracol Jorge Iván Ospina
Jorge Iván Ospina
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Supersalud cuestiona reciente intervención de Nueva EPS y designación de Jorge Iván Ospina
La entidad envió un documento a la Procuraduría señalando que se habrían omitido algunos controles internos y que el exalcalde de Cali no cumpliría los requisitos para ser interventor de la Nueva EPS.
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El 60% de los colombianos desaprueba desempeño del presidente Petro, según encuesta Invamer Poll
Los resultados del Invamer Poll, además de sondear cómo ve la gente el desempeño del presidente Petro, también preguntó sobre la gestión de los alcaldes en las principales ciudades de Colombia.
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Procuraduría investiga al alcalde de Cali por presunta participación en política
Según la denuncia de un congresista, Jorge Iván Ospina habría presionado a su gabinete para votar por el candidato presidencial Gustavo Petro.
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Encuesta Invamer: ¿cómo está la imagen del presidente y principales alcaldes en el inicio del 2022?
También se indagó sobre la favorabilidad de dos aspirantes al Congreso que antes sonaron como precandidatos presidenciales. Vea cómo respondieron los colombianos.
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Foto del alcalde de Cali con Gustavo Petro: ¿está Jorge Iván Ospina interfiriendo en política?
La Procuraduría les recuerda a los funcionarios que no pueden comprometer sus cargos con candidatos de las próximas elecciones.
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Presidente Iván Duque tiene una desaprobación del 72%, según reciente encuesta de Invamer Poll
Entretanto, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, obtuvo un 60% de desaprobación. Conozca los resultados de los mandatarios de las principales ciudades de Colombia.
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Aumenta la desaprobación de Duque: pasó del 72% al 75%, según encuesta Invamer
Claudia López y Daniel Quintero, alcaldes de Bogotá y Medellín, también caen. Vea cómo les va, además, a Gustavo Petro y Alejandro Gaviria.