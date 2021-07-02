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Noticias Caracol  / Jorge Iván Ospina

Jorge Iván Ospina

  • Supersalud cuestiona reciente intervención de Nueva EPS y designación de Jorge Iván Ospina
    Colprensa
    SALUD

    Supersalud cuestiona reciente intervención de Nueva EPS y designación de Jorge Iván Ospina

    La entidad envió un documento a la Procuraduría señalando que se habrían omitido algunos controles internos y que el exalcalde de Cali no cumpliría los requisitos para ser interventor de la Nueva EPS.

  • El 60% de los colombianos desaprueba desempeño del presidente Petro, según encuesta Invamer Poll
    Colprensa
    POLÍTICA

    El 60% de los colombianos desaprueba desempeño del presidente Petro, según encuesta Invamer Poll

    Los resultados del Invamer Poll, además de sondear cómo ve la gente el desempeño del presidente Petro, también preguntó sobre la gestión de los alcaldes en las principales ciudades de Colombia.

  • Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali
    Jorge Iván Ospina habría presionado a sus funcionarios para votar por Petro.
    Archivo Colprensa
    Elecciones Colombia

    Procuraduría investiga al alcalde de Cali por presunta participación en política

    Según la denuncia de un congresista, Jorge Iván Ospina habría presionado a su gabinete para votar por el candidato presidencial Gustavo Petro.

  • Encuesta Invamer: ¿cómo está la imagen del presidente y principales alcaldes en el inicio del 2022?
    POLÍTICA

    Encuesta Invamer: ¿cómo está la imagen del presidente y principales alcaldes en el inicio del 2022?

    También se indagó sobre la favorabilidad de dos aspirantes al Congreso que antes sonaron como precandidatos presidenciales. Vea cómo respondieron los colombianos.

  • Mensaje de la Procuraduría a funcionarios tras la foto del alcalde de Cali con Gustavo Petro
    POLÍTICA

    Foto del alcalde de Cali con Gustavo Petro: ¿está Jorge Iván Ospina interfiriendo en política?

    La Procuraduría les recuerda a los funcionarios que no pueden comprometer sus cargos con candidatos de las próximas elecciones.

  • Desaprobación del presidente Iván Duque baja al 72%, según reciente encuesta de Invamer Poll
    Colprensa
    POLÍTICA

    Presidente Iván Duque tiene una desaprobación del 72%, según reciente encuesta de Invamer Poll

    Entretanto, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, obtuvo un 60% de desaprobación. Conozca los resultados de los mandatarios de las principales ciudades de Colombia.

  • Aumenta la desaprobación de Duque: pasó del 72% al 75%, según encuesta Invamer
    POLÍTICA

    Aumenta la desaprobación de Duque: pasó del 72% al 75%, según encuesta Invamer

    Claudia López y Daniel Quintero, alcaldes de Bogotá y Medellín, también caen. Vea cómo les va, además, a Gustavo Petro y Alejandro Gaviria.